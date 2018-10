19-årige Freja: - Jeg var bange for, min søster skulle dø

Når unge og børn får kræft, påvirker det også de raske søskende, uanset deres alder. Deres kendte hverdag bliver ændret, og ifølge Kræftens Bekæmpelse vil de raske søskende ofte føle sig forskelsbehandlet og blive vrede over situationen. Sådan var det også for dengang 18-årige Freja Christiansen:

- Da min storesøster fik kræft, følte jeg, at jeg blev glemt i det. Jeg gik meget med det alene og følte mig også ensom, fortæller hun.

Freja var bange for, hendes søster skulle dø

Frejas søster, Emma Christiansen, fik sidste år konstateret lymfekræft i en alder af 20 år.

- Da min søster fik konstateret kræft, strejfede jeg tanken om, at hun måske kunne dø. Jeg tænkte på: "Hvad nu, hvis jeg ikke har min søster om et halvt år?" Men jeg vidste hun var stærk, så hun skulle nok klare den, siger Freja Christensen.

Emma Christensen blev erklæret sygdomsfri i januar i år og går til kontrolforløb hver tredje måned.

Freja, der nu er 19 år, lukkede sig meget inde i sig selv og brugte meget tid med sin kæreste under søsterens kræftsygdom.

- Det er en forståelig reaktion og sådan rammes de fleste, siger Gitte Bowman Bak.

Raske søskende har brug for opmærksomhed

Søskende til kræftramte børn kan blive meget bekymrede for den syge bror eller søster, og de kan ofte mærke forældrenes utryghed. Børn kan også blive misundelige på broren eller søsteren, føle sig forskelsbehandlet og blive vrede over situationen.

Søskende til kræftramte børn har behov for: At blive fortalt om sygdom, behandling og ændringer i hverdagen

At vide, at de får det at vide, hvis der sker ændringer med sygdommen og behandlingen

At vide, at det er i orden at stille spørgsmål

At vide, at det er almindeligt at føle bekymring, jalousi og vrede

Opmærksomhed fra deres forældre og andre voksne, for eksempel bedsteforældre, forældrenes netværk, børnenes netværk, pædagoger, lærere og så videre

Alenetid med forældrene

At bevare en så normal hverdag som muligt med skole og fritidsaktiviteter

Og fordi børn ofte er meget loyale, vil de i høj grad forsøge at skåne forældrene ved ikke at give udtryk for deres egne bekymringer. Derfor kan søskende komme til at gå meget alene med deres tanker og gøre sig alt for medgørlige. Det er vigtigt at være opmærksom på både som forældre, venner til barnet, skole og andre pårørende.

- Det er vigtigt at være opmærksom på de raske søskende. Ofte spørger folk, hvordan den kræftramte har det, men de færreste husker at spørge til, hvordan det raske barn har det, fortæller Gitte Bowman Bak, der er psykolog og rådgiver for Kræftens Bekæmpelse.

Ofte vil forældrene fokusere på det syge barn, og derfor føler den raske søster eller bror sig glemt.

Gitte Bowman Bak opfordrer samtidig til at søge hjælp i form for rådgivning.