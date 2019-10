Andreas er tilbage i skole: - Jeg var bange for at spørge, om de ville lege

Det er en glad Andreas Breith Jensen, der hjemme i den odenseanske bydel Kirkendrup hopper rundt på trampolinen efter skole.

For bare et år siden så dagene anderledes ud for den 12-årige dreng.

- Jeg havde det svært med at komme i skole, jeg var ikke sammen med så mange andre. Jeg var meget alene, for jeg var bange for at spørge, om de ville lege, fortæller Andreas.

Jeg er meget gladere. Jeg er sammen med mine venner nu. Andreas, 12 år

Andreas Breith Jensen er et af de børn, som projektet "Tilbage til skole" har hjulpet tilbage i skole. Inden da var Andreas ikke meget for at tage i skole.

- Jeg fik rigtig ondt i maven, jeg begyndte at svede rigtig meget, fordi jeg tænkte "hvad nu hvis der sker noget, eller noget er galt".

Læs også Hun turde snakke med sin kræft: Samtaler med kræften og familiens hund hjalp Sille gennem hårdt forløb

"Tilbage til skole" er et tværfagligt forløb, der hjælper børn og unge, som er udredt, færdigbehandlet og klar til at komme videre

Tilbuddet gælder børn fra seks år. Og hjælpen er til hele familien.



Ifølge socialrådgiver Hanne Holm, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, er der i høj grad brug for tilbuddet

Prisvinder "Tilbage til skole" vandt i september den nationale innovationspris Nyt Sammen Bedre for arbejdet med at få børn med psykiske vanskeligheder tilbage i skole. Se mere

- Vi har kunnet se, at nogle af de børn og unge, som har været i forløb inde hos os, og som er blevet færdigbehandlet, de er kommet hjem igen - og kommet ud til støtte i kommunen, men er blevet genhenvist til os. Deraf har vi kunne se, at der ikke har været en god nok overgang fra den ene sektor til den anden, siger Hanne Holm.

Inden Andreas og familien Jensen Jeppesen blev en del af "Tilbage til skole"-forløbet, var det for lillebror Nicky en helt anden storebror, der spillede playstation på værelset.

- Det var meget svært for ham - han var nervøs og kunne ikke lide at være alene i skolen, fortæller er Nicky.

Andreas' forældre, Benjamin Jeppesen og Sandra Jensen, kan fortælle den samme historie:

- Han var ikke en glad dreng - han var ikke den dreng, han burde være. Nej, han fungerede ikke rigtig, det kunne vi godt mærke.

Fakta 44 familier har været igennem forløbet "Tilbage til skole". 40 børn er tilbage til normal skolegang. Se mere

I perioder var Andreas væk fra skole i op til seks uger, og ifølge psykolog Nini Ingbo, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, er det vigtigt at mindske fraværet.

- Det har ofte alvorlige konsekvenser både fagligt og socialt. Både for børn og familier, hvis de har massivt skolefravær, siger Nini Ingbo.

I skole på fuld tid og sammen med venner

Efter at være blevet en del af forløbet, har Andreas ikke været væk fra skole i længere tid.

- Jeg er meget gladere. Jeg er sammen med mine venner nu.

Og for familien har forløbet også gjort en stor forskel.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvis det var, vi ikke havde været igennem det. Nej, så havde vi ikke fundet det gyldne værktøj til at få ham afsted.

Læs også Rygning forbydes i hele skoletiden: - Det går ud over fællesskabet, siger elever

På Kroggårdsskolen, hvor Andreas går, oplever de, at det tværfaglige samarbejde har en afgørende betydning.

- Jeg er ikke sikker på, de alle var nået så langt. Det, at vi er flere omkring barnet, gør en væsentlig forskel, siger Rikke Lund Magnusssen, som er pædagog på Kroggårdsskolen.

"Tilbage til skole" begyndte som et projekt, men har bevist sit værd, og er nu en fast del af den daglige drift hos Børne- og Ungdomspsykiatri i Odense.

For Andreas har hans forløb været det hele værd. Han er godt på vej til at være helt tilbage i skole, og har et godt råd til andre børn, der måske oplever at have psykiske vanskeligheder.

- Bare prøv. Hvis du ikke gør det den dag, så prøv igen en anden dag.