Rapper om alkoholmisbrug: - Jeg var millimeter fra at dø

Det er vigtigt at komme ud blandt nogen, der forstår én. Det er dem, der forstår, hvad der skal til, før man kan komme ud af sit misbrug. Niels "Niarn" Roos, musiker

Der er godt fyldt op i gymnastiksalen på Nordfyns Højskole.

Foran de fremmødte publikummer står en mand i kasket og Hummel-trøje. For år tilbage havde han måske toppet stilen med solbriller og bandana. Dengang gik han nemlig under kunstnernavnet Niarn, og han var én af Danmarks mest populære rappere.

I disse dage går han under sit borgerlige navn Niels Roos.

- Jeg var nødt til at have en flaske vodka stående på sengebordet, fordi jeg vågnede med abstinenser efter at have sovet tre-fire timer om natten, fortæller han fra scenen.

Siden musikerens bugspytkirtel var millimeter fra at springe, har manden, de kaldte Niarn, turneret landet rundt med sit foredrag om alkoholmisbrug og livets op- og nedture. Niels Roos er aktuel med både ny musik og dokumentaren "Niarns død," der blev vist på TV 2 i november.

Fandt hjælp ligesindede

TV 2/Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, har sat Niels Roos stævne efter foredraget.

Dit foredrag handler om, hvordan du kom videre fra alkoholmisbruget. Vil du gerne hjælpe andre med det?

- Ja, for der er alt for mange alkoholikere i Danmark, og der er enormt meget skam forbundet med misbrug, svarer Niels Roos.

- Jeg vil gerne have det sådan, at det ikke er tabu at sige. At det for eksempel er en valid undskyldning for ikke at tage med til en koncert, hvor folk drikker. Præcis som du kan afslå at hjælpe med at flytte, hvis du har en diskusprolaps.

Har du tre gode råd til, hvordan man undgår at ende som alkoholiseret rapper?

- Det er sgu ikke så nemt at koge det ned til tre gode råd. Det vigtigste er nok bare, at man anerkender det, gør noget ved det og omgiver sig med folk, der forstår én. Og så er det vigtigt at komme ud blandt nogen, der forstår én. Det er også dem, der virkelig forstår, hvad der skal til, før at man kan komme ud af det.

Niels Roos var selv i behandling hos Anonyme Alkoholikere efter en længerevarende indlæggelse. Efterfølgende måtte han tage medicin mod depression, fordi hans hjerne manglede de endorfiner, der var forsvundet sammen med alkoholen.

Lidt ved siden af mig selv

Dem, der kun husker Niarn fra storhedstiden i 00'erne, risikerer at få deres kaffe galt i halsen, hvis de sætter Niels Roos' nye musik på.

Tunge beats og amerikansk lyd er skiftet ud med country-vibes og akustisk guitar.

- Jeg havde egentlig besluttet mig for at stoppe med musik, efter jeg stoppede som Niarn. Men der gik ikke mere end en måneds tid, før jeg kunne mærke, at jeg gik og fandt på melodier, fortæller Niels Roos.

Den nye lyd markerer også starten på et nyt forhold til musikken.

- Jeg skal ikke være fuldtidsprofessionel musiker igen. Den nye musik stikker også i mange forskellige retninger, for lige nu laver jeg det, jeg synes er fedt. Noget lyder som country, og jeg kan garantere for, at der også kommer noget, der ikke lyder som country.

De to singler "Lidt ved siden af mig selv" og "Der er ik' noget der er så skidt at en druktur ikke kan gøre det endnu værre" er tilgængelig på digitale tjenester som Tidal, Spotify og YouTube.

Hvad så nu?

Da foredraget på Nordfyns Højskole er slut, går oprydningsarbejdet i gang, men først vil mange af de fremmødte have billeder med Niels Roos.

Bagefter klapper han den medbragte PC med PowerPoint sammen og lægger den ud i bilen.

I gamle dage kunne Niarn godt være spritberuset, allerede før de første beats blev sat på. I dag er der ingen lydteknikere, der sørger for at justere volumen på hans mikrofon. Og der er også blevet længere mellem de skrigende fans.

- Det er fedt at være på tour nu. Under mine shows sidder jeg ned en del af tiden, og bagefter kan jeg finde på at tage en burger med op på hotellet. Så får jeg sovet og er frisk til dagen efter. Nogle gange har jeg tænkt: "Hvorfor fanden gjorde du ikke sådan dengang," fortæller Niels Roos.

Er Niarn så for alvor ude af kroppen?

- Jeg kan godt tænke tilbage på episoder, hvor han har tittet frem. Men ellers vil jeg umiddelbart sige, at Niarn er helt ude af systemet.