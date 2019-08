Bassinarbejde trækker ud efter konkurs: - Jeg vil bare gerne have det færdigt

Julie Reil Nielsen er på vej ud på en af de daglige gåture med sin hund, Lily. Turen går som regel rundt i nabolaget, men for tiden bliver de to mødt af store jernplader, betonrør og mudder.

- Det er ikke særligt kønt at kigge på. Det er træls, siger Julie Reil Nielsen.

Siden midten af juni har entreprenørvirksomheden Michaels Maskinstation arbejdet på et nyt og mere effektivt regnvandsbassin i den vestfynske by.

Men torsdag morgen meddelte virksomheden på Facebook, at den var gået konkurs.

Sådan ser det ufærdige regnvandsbassin ud. Det er uvist, hvornår det står færdigt. Foto: Mads Ingemann

Konkursen betyder, at arbejdet og ikke mindst det færdige bassin, udsættes på ubestemt tid. Det forklarer Gert Hylbæk Nielsen, der er kommunikationsansvarlig ved Assens Forsyning, der er bygherre på projektet.

- Nu skal vi bruge en ny en entreprenør, understreger Gert Hylbæk Nielsen.

TV2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Michaels Maskinstation. Ejer og kloakmester Michael Larsen har ikke ønsket at udtale sig.

På virksomhedens facebookside skriver Michael Larsen, at grunden til konkursen er at Middelfart Sparekasse har stoppet samarbejdet. Middelfart Sparekasse vil hverken be- eller afkræfte dette.

Kommunen arbejder på en løsning

Fakta Assens Kommune er i gang med at klimasikre boliger i kommunen.

Arbejdet består blandt andet af kloakseparering og regnvandsanlæg, som arbejdet i Haarby rummer.

Arbejdet i Haarby gik i gang uge 24. Efter planen skulle det være afsluttet i juli 2020. Kilde: Assens Kommune / Assens Spildevand

Gert Hylbæk Nielsen forsikrer, at arbejdet med regnvandsbassinet vil genoptages så snart, at Assens Forsyning har fundet en ny entreprenør.

- Vi sætter et team sammen i løbet af en kommende uge. Der laver vi en ny tidsplan, og finder ud af hvad der skal ske, forklarer Gert Hylbæk Nielsen.

Flere beboere med udsigt til det ufærdige regnvandsbassin, så også gerne at arbejdet snart fortsatte, så bassinet kunne blive færdigt.

Indtil da må hunden Lily og ejeren Julie Reil Nielsen få det bedste ud af deres gåture.

- Jeg vil bare gerne have det færdigt, og jeg ser frem til når det engang er færdigt, siger Julie Reil Nielsen.

Her skal arbejdet i Haarby efter planen udføres. Nu er det forsinket på ubestemt tid. Foto: Assens Forsyning

Det er uvist hvornår resten af projektet udbydes.