Statsministerkandidat: - Jeg vil sikre velfærden på Fyn

Socialdemokraternes statsministerkandidat Mette Frederiksen rejste sig fredag fra sygesengen, og lørdag var hun sammen med sit følge mødt op på Flakhaven i Odense.

Selvom hun ikke har været på lige fra starten af i valgkampen på grund af et maveonde, så var hun i den grad klar med sine røde budskaber på den store plads, der var fyldt med balloner og fynboer i dagens anledning.

- Det er dejligt at være tilbage. Og det er rørende at opleve den store opbakning, der er til os både her på øen og i Odense, hvor jeg står nu.

Sådan lød det fra statministerkandidaten fra Socialdemokratiet.

Fynske ambitioner

Men hvad har Mette Frederiksen egentlig tænkt sig at gøre for Fyn?

- Det vigtigste, jeg gerne vil gøre i forhold til Fyn, er at sikre, at der bliver en bedre velfærdsøkonomi, slår folketingskandidaten Mette Frederiksen fast med det samme.

- Jeg har været rigtig meget på Fyn igennem de senere par år, hvor det er svært at få pengene til at strække og sikre en ordentlig velfærd. Jeg var i Assens, da de diskuterede om, man skal gå hen til kun at tilbyde rengøring hver femte uge, og det synes jeg ikke er godt nok, fortæller hun til TV 2/Fyn.

Hvordan vil du sikre det?

- Det skal først og fremmest ske ved at droppe flere skattelettelser. Der er blevet skåret rigtig meget på uddannelser og rigtig meget på ældre og børn. I de kommende år vil jeg gerne prioritere velfærden. De penge, der er til rådighed på Christiansborg, skal vi bruge på velfærd, siger Mette Frederiksen.

Nej til en VS-regering

Selvom en del borgmestre fra både Venstre og Socialdemokratiet rundt omkring i landet ifølge TV 2 har ytret, at det måske kunne være en god ide at gå sammen om en VS-regering, så mener den socialdemokratiske folketingskandidat ikke, at det er en mulighed.

- Det synes jeg ikke er nogen god ide. Vi er for uenige - især når det handler om velfærd og centralisering. siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Altså Lars Løkke går jo til valg på at centralisere endnu mere, og hvis vi tager udgangspunkt i Fyn, så kan jeg ikke se, at det kommer til at gavne den her ø, at for eksempel sundhedsvæsenet skal centraliseres. Hvad så med sygehuset i Nyborg, hvis det pludseligt bliver en profesionel bestyrelse, der skal bestemme. Så risikerer vi, at det lukker.