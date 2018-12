Verdens bedste stuntrider: - Jeg ville gerne have været danser

- Jeg ville gerne have været danser. Nu blev jeg så bare danser på motorcykel i stedet for.

Og sikke en danser, fynske Mike Jensen er blevet. Han er i en klasse for sig selv, og beviser det ved at blive verdensmester i stuntride på motorcykel.

- Stuntriding er en form for akrobatik på en motorcykel, hvor du laver forskellige sekvenser på baghjul, på forhjul og står på hovedet og laver lidt hjulspin, forklarer Mike Jensen.

Den 25-årige har netop hentet verdensmesterkskabet. Det var tredje gang i træk, han gjorde det, og kigger man på optagelserne fra triumfen, ser det dansende let ud for fynboen at køre sin firecylindrede Honda CBR 600 frem til den øverste plads på podiet.

Surfede sig til sporten

Mike Jensen fortæller, at det var et tilfælde, at han kom ind i sporten. Han surfede sig til sporten på nettet.

- Egentlig søgte jeg på et musiknummer, så kom der en video op med musikken til. På videoen var der en, der lavede nogle tricks på en scooter, fortæller han, og fik overraskende opbakning fra familien hjemme i Tommerup.

- Det var ligesom om, der var noget, der talte til mig; hey, det er noget, jeg skal prøve. Og så var jeg så heldig, at min far syntes det var en god idé.

Mike Jensen har både spillet fodbold og dyrket gymnastik, inden han kastede sig over legen på motorcykel, der nærmest minder om motoriseret ballet. Og netop det med med dansen er en af Mike Jensens styrker. Han bruger meget tid på sin koreografi, så de tre minutter, et stuntride varer, sidder lige i skabet.

Mike Jensen er landets eneste professionelle stuntrider, og selvom han nu kan skrive trefoldig verdensmester på visitkortet, er det ikke en sport, han bliver rig af.

Verdensmesterskabet blev hentet i Dubai.



