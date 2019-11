Fynsk læge om aktiv dødshjælp: - Jeg ville ikke kunne gøre det

I dokumentaren "Din død, dit valg?" rejser terminalpatient Per Andkjær spørgsmålet om, hvorfor han ikke selv kan få lov at bestemme, hvornår han skal dø.

Han har mellem et halvt og et helt år tilbage at leve i, efter læger fandt en syv centimeter lang kræftknude i hans ene bryst tidligere på året.

Jeg ville faktisk slet ikke kunne gøre det. Mirelle Lacroix, læge

- Det må vi da selv kunne få lov til at bestemme. Det har ikke noget med tvang at gøre. Men det er dit liv. Og det er mit liv, siger Per Andkjær.

Læge: Jeg vil hellere hjælpe på andre måder

Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark. I de lande, der tillader aktiv dødshjælp, er det op til sundhedsvæsnet at stå for behandlingen.

Således kunne det potentielt blive privatpraktiserende læger som Mireille Lacroix fra Stenstrup, der skulle stå med arbejdsopgaven, hvis loven blev ændret i Danmark.

- Det ville være rigtig svært for mig, hvis der kom nogen og bad mig om at yde aktiv dødshjælp, siger Mireille Lacroix.

- Jeg ville nok ty til at hjælpe og forklare, de andre muligheder, der er.

De andre metoder, som Mireille Lacroix henviser til, er blandt andet psykologhjælp, smertelindring eller passiv dødshjælp.

Aktiv og passiv dødshjælp: 1. Aktiv dødshjælp - Aktiv dødshjælp kaldes også medlidenhedsdrab eller eutanasi, og som navnet antyder, dækker det over, at man er medvirkende til, at et andet menneske dør. Aktiv dødshjælp er lovligt i blandt andet Holland og Belgien. Her er ydes det alene til uhelbredeligt syge, og det sker ved en overdosis af et stærkt lægemiddel. 2. Passiv dødshjælp - Ved passiv dødshjælp undlader man behandling af en dødeligt syg patient. Det kan blandt andet ske ved afbrydelse af en respirator eller ved at stoppe medicinsk behandling. Eller ved at smertelindre, så livet afkortes. Det er lovligt i Danmark. 3. Assisteret selvmord - Assisteret selvmord er, når en person hjælper en anden til at begå selvmord. Det kan for eksempel være ved at udskrive dødelig medicin, som man kan få hjælp til hos frivillige organisationer i Schweiz. 4. Hvad er lovligt og ulovligt? I Danmark er aktiv dødshjælp og assisteret selvmord ikke tilladt, men sker aktiv dødshjælp efter den syges eget ønske, er straframmen lavere end ved drab, og det straffes som regel med betinget fængsel. Aktiv dødshjælp er strafbart efter § 239 i Strafloven. Assisteret selvmord er ulovligt efter §240 i Straffeloven. Passiv dødshjælp er lovligt. Kilde: TV2 Se mere

72 procent vil have loven ændret

Undersøgelser har år efter år vist, at størstedelen af den danske befolkning støtter en ændring af den danske lovgivning.

Senest viste en undersøgelse i Kristeligt Dagblad i 2017, at 72 procent af danskerne svarede nej til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skulle fastholde sit forbud mod aktiv dødshjælp.

Imens er både læger, politikere og Etisk Råd imod.

- Hvis jeg ser på, hvordan det har været en glidebane i Holland, så kan jeg godt være bange for, at det bliver et pres for folk, uddyber Mireille Lacroix.

- De kommer måske til at føle, at det er noget, de skal vælge i stedet for, at det bliver et oprigtigt ønske indefra.

Aktiv dødshjælp er for eksempel lovligt i Holland. Da det blev indført i 2002 var der 1.882 sager, hvor aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord var anvendt.

I 2018 var det tal steget til 6.126.

Den udvikling bekymrer flere læger og fagfolk.

- I Holland klager lægerne faktisk over det pres, der er på patienterne. Og så klager de over det følelsesmæssige pres, der er på dem selv, når de skal udføre eutanasi, siger Theo Boer, der er professor i etik i Holland.

Hvis valg er det?

Det er jo ens egen fri vilje, om man vil dø. Det har ikke noget med tvang at gøre. Per Andkjær, terminalpatient

Per Andkjær har dedikeret sin sidste tid til at tale for sin støtte til aktiv dødshjælp.

Selvom lægerne giver ham smertestillende medicin, så han har en velfungerende hverdag, er han stadig fast besluttet.

For ham er det vigtigste at kunne træffe valget selv.

- Jeg har haft et godt liv. Jeg har altid været en person, der har set lyst på tingene, og jeg har egentlig følt, at jeg har haft det liv, jeg gerne ville have.

Han er træt af, at debatten om aktiv dødshjælp fra tid til anden blusser op, uden der sker ændringer i lovgivningen.

- Nu skal vi altså have gang i det her. Ellers bliver det ikke til noget. Vi har set det så mange gange før, at der bliver snakket om det i et halvt års tid, og så ryger det i skuffen igen, siger han.

Og selvom Mireille Lacroix er grundlæggende uenig i, at aktiv dødshjælp skal gøres lovligt, kan hun godt forstå Per Andkjær.

- Jeg kan jo godt forstå ham. Det er jo hans liv, siger hun.

- Jeg tror dog ikke, loven er lavet af hensyn til ham. Det er en samlet betragtning af, hvordan det ville være i Danmark. Og her kan jeg jo personligt sige, at jeg ville have yderst svært ved at skulle yde aktiv dødshjælp på en anden. Jeg ville faktisk slet ikke kunne gøre det.

