Forsvundet i over en uge: Jens er fundet i god behold

Nu er Jens Albert Christiansen fra Nyborg endelig dukket op.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den 54-årige nyborgenser har været forsvundet siden mandag den 15. oktober. Han har altså været forvundet i over en uge.

Han er fundet i god behold. Årsagen til at han har været forsvundet skyldes personlige problemer, men han har det ifølge politiet godt efter omstændighederne.

Cyklede afsted

Jens Albert Christiansen cyklede hjemmefra mandag den 15. oktober omkring klokken 18, hvor han skulle være startet på et nyt job næste morgen.

Han dukkede ikke op til første dag på arbejdet, og hans familie havde ikke set eller hørt fra ham siden mandag aften.

Efter et par dages søgen valgt Fyns Politi at bede fynboerne om hjælp til at finde den foprsvundne 54-årige mand fra Nyborg.

Fyns Politi ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt det var efterlysningen og hjælp fra fynboerne, der bragte ham hjem igen, eller han selv dukkede op.

