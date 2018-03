Jens Munk om partifælles farvel: - Jeg er rystet

Dønningerne efter Jesper Larsens beslutning om at forlade DF-gruppen i Svendborg Byråd har endnu ikke lagt sig. Partifællen Jens Munk er rystet over, at gruppen nu er decimeret til tre medlemmer.

Jesper Larsens farvel til partikollegerne i Dansk Folkeparti chokerer partiets mangeårige medlem, Jens Munk. Han har ifølge eget udsagn ikke haft nogen fornemmelse af, at en udmeldelse kunne være under opsejling.

Jeg er faktisk målløs. Jens Munk, Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti, Svendborg.

- Jeg er lettere chokeret over, at Jesper træffer så drastisk en beslutning. Jeg er lidt rystet over det. Jeg er faktisk målløs.

- Han er en god fyr, meget seriøs, så det er ærgerligt, at vi ikke har kunnet snakke om det. Jeg har slet ikke haft nogen fornemmelse af, at det var der, det bar hen ad.

Kan du forstå ham?

Læs også Bestyrelsesmedlem i DF Svendborg: - Bestyrelsen bør gå af

- Nej, det kan jeg sådan set ikke. Jeg mener, vi har haft nogle gode snakke her i løbet af de første måneder. Det sidste her har ikke noget med vores gruppeformand Dorthe Ullemose at gøre, og vi i byrådsgruppen kan jo ikke bestemme, hvem der skal være formand.

- Det troede jeg, han havde accepteret, så den her udvikling kommer bag på mig.

Jens Munk lægger ikke skjul på, at han gerne havde set Jesper Larsen blive i partiet.

Jeg gør aldrig noget uovervejet Jesper Larsen, Løsgænger, Svendborg Byråd.

- Jeg ved ikke, om der er nogen fortrydelsesret, men han ændrer jo nok ikke sin beslutning. Desværre.

- Jeg gør ikke noget uovervejet

Jepser Larsen selv afviser blankt, at det kan komme på tale, at han vender tilbage til partiet.

Heller ikke selvom gruppeformand Dorthe Ullemose eller bestyrelsesformand Jakob Broegaard i den kommende tid skulle beslutte sig for at give plads til nye kræfter.

- Jeg gør aldrig noget uovervejet, og derfor har jeg også tænkt længe og grundigt over den her beslutning. Det betyder også, at det aldrig kommer på tale, at jeg går tilbage til noget, som ikke har virket, siger Jesper Larsen, der nu er løsgænger i Svendborg Byråd.

Læs også DF Svendborg: - Der er absolut ikke fred og fordragelighed

Til gengæld lægger han ikke skjul på, at havde der været tegn på snarlige ændringer på bestyrelsesformandsposten eller gruppeformandsposten, så var han blevet i partiet.

Jens Munk har ikke ønsket at kommentere yderligere på den kritik af partiets lokale ledelse, som Jesper Larsen og den nu forhenværende byrådskandidat, Jette Kjellerup, har været afsender på.

På spørgsmålet om, hvorvidt han mener, at den seneste udvikling bør give anledning til, at der skiftes ud på den gruppeformandspost, som Dorthe UIllemose bestrider, svarer han:

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til.