Jens pendler med DSB: Hellere flere tog end hurtigere tog

Jens Øyås Møller hopper flere gange om ugen på regionaltoget i Tommerup Stationsby, og når han kommer til Odense, skifter han til et lyntog eller intercitytog for at køre til København for at passe sit job som udviklingskonsulent. Sidst på dagen tager han den omvendte tur hjem mod familien på Højfyn.

Det er sindssygt smart, at man kan hoppe på toget i sin lokale landsby og så køre rundt i hele landet Jens Øyås Møller, togpendler

Onsdag aften havde TV 2/Fyn lokket ham ned på en ellers tom perron i Tommerup Stationsby for at høre, hvad han siger til, at VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti vil afsætte 4,8 milliarder til den vestfynske jernbane.

De penge skal fra 2024 lægges i byggeriet af en højhastighedsbane. Samtidig skal togene andre steder i landet kunne køre hurtigere - blandt andet 200 kilometer i timen mellem Odense og Ringsted, og det vil betyde, at togturen mellem Odense og København bliver fem minutter kortere.

- Jeg synes faktisk, at det går ret hurtigt i forvejen, så det der ville være rigtig spændende var, hvis man satte flere tog ind og gjorde det mere fleksibelt at pendle til Odense og videre rundt i landet, siger Jens Øyås Møller og fortsætter:

- Det gør ikke noget, at regionaltoget til Odense ikke kommer til at køre hurtigere, for det tager i forvejen kun den halve tid af, hvad det tager at køre i bil, så det er enormt smart, og det er en god idé at tage toget, men det går engang i timen, så der er ingen fleksibilitet. Så hvis man kan øge fleksibilitetten ved at lave en ny togbane, så bliver det helt fantastisk at pendle herude fra.

Lad det ligne S-togs-drift

Den rutinerede pendler, der bruger togturene til at arbejde, har derfor et godt råd til politikerne:

- Det vil være at sætte flere tog ind, og så lave en S-togs-lignende drift, hvor man kan have cyklen gratis med, som man kan i Københavns-området. Så vil man gøre det nemt og fleksibelt for alle folk, der skal arbejde i Odense og rundt omkring i landet, og så vil man virkelig få et attraktivt område, siger han om Tommerup Stationsby og omegn.

Når Jens Øyås Møller tager hjem efter en dag på arbejde, så går det ikke altid så hurtigt som han gerne ville have. Selv om selve togturen går helt efter planen.

- Hvis jeg skal være sikker på at nå det regionaltog, jeg har planlagt, så skal jeg tage lyntoget, så jeg sidder en halv time og venter i Odense.

- Hvis jeg tager intercity-toget, som tager meget længere tid til Odense, og det bare er lidt forsinket, så kan jeg ikke nå regionaltoget. Så skal jeg sidde en hel time og vente, og det er egentlig det, der ødelægger den gode pendleroplevelse, at man skal sidde og vente lidt, for det er sindssygt smart, at man kan hoppe på toget i sin lokale landsby og så køre rundt i hele landet på den måde.

- Det fungerer virkelig godt, men ventetiden i Odense er træls, og det ville være fantastisk, hvis man gjorde det nemmere for folk at pendle herfra, siger den rutinerede pendler.