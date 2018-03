Jens' specialskib kæntrede i Bogense Havn: - Det er jo forfærdeligt

Lørdag kæntrede uddybningsfartøjet Sirius Høj under et job i Bogense Havn & Marina. På land så Jens Erik Høj sit skib med skroget i vejret.

Jens Erik Høj, medejer af Rederiet Høj A/S, måtte lørdag eftermiddag sætte sig ved synet sit kæntrede specialskib, uddybningsfartøjet Sirius Høj.

- Det er jo forfærdeligt. Det er ikke noget, vi er vant til, siger skibsejeren til TV 2/Fyn.

Hundrede meter ude fra havnekajen ligger Sirius Høj med skroget i vejret. Det eneste, der stikker op over vandets overflade, er skibets brune bund. Få timer inden kæntrede uddybningsfartøjet, der arbejdede på at udvide sejlrenden ind til havnen.

Med fast landjord under fødderne forklarede Fyns Politis indsatsleder, hvordan uheldet kunne ske.

Læs også To mænd reddet i land: Skib kæntret ud for havn

- I forbindelse med man skal have bugseret fartøjet ud af havnen, drejer skibet styrbord (mod højre, red.) og i det, skibet gør det, bliver lasten skubbet over i den anden side af båden, og det gør, at den kæntrer, forklarer Allan Lemming.

To personer reddet i land

To personer var om bord på fartøjet, da det kæntrede - en befandt sig i styrhuset og den anden i kranen. De kom begge hurtigt ud og op at sidde på skibet. En privatperson startede sin båd og sejlede ud og hentede dem.

Begge nedkølede mænd blev kørt til tjek på OUH.

- De er begge to selvfølgelig rystet over det her, men de har det godt, fortæller Allan Lemming.

Minimalt olieudslip

Med mændene sikkert på land kunne Hjemmeværnet gå i gang med at undesøge, om det kæntrede skib forurenede vandet.

En stribe på en meter olie var alt, uddybningsfartøjet havde lækket. Ikke noget, der ifølge Beredskab Fyns indstatsleder Mads Buse giver anledning til bekymring.

- Heldigvis er vinden vestgående og de næste par dage slår den om i nord/nordvest, så man kan sige, at olien driver væk herfra, så der er ikke noget, der kommer ind mod kysterne. Ændrer vejret sig, tager vi den selvfølgelig derfra.

I løbet af de kommende dage forventer man at kunne bjærge Sirius Høj.