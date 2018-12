Ny kødmand: Jensens Bøfhus ansætter direktør

Jensens Bøfhus får en ny direktør for enden af spisebordet fra årsskiftet. Posten som administrerende direktør vil fra 1. januar blive besat af en mand med stor brancheerfaring, nemlig Anders Nikolaisen, som er nuværende kædedirektør i Vivaldi gruppen.

Anders Nikolaisen har tidligere været ansat hos Jensens Bøfhus som driftschef i Danmark og efterfølgende driftsdirektør for Sverige i perioden 2009-2014, hvor han var med til at ekspandere kæden.

Efter godt fire år hos restaurantkæden Vivaldi vender Anders Nikolaisen nu tilbage til bøfferne.

- Det er glædeligt, at det er lykkedes at få Anders Nikolaisen tilbage til Jensens Bøfhus. Anders har stor erfaring med restaurationsdrift og lyst til at arbejde mere i restauranter end på Back Office (administration, red.), og jeg er sikker på, at nøglen til kædens fortsatte gæste- og omsætningsfremgang ligger her, fortæller bestyrelsesformand Jesper Rosener i en pressemeddelelse.

Selv glæder Anders Nikolaisen sig til at komme i gang:

- Mit hjerte banker stadig for Jensens Bøfhus, og det er positivt, at gæstetilfredsheden har været markant stigende det seneste halve år. Jeg ser frem til at blive en del af Bøfhus-kæden igen.

Efter nogle år med modgang ser det ud til, at Jensens bøffer igen er ved at finde vej til danskernes maver.

Jensens Bøfhus oplyser, at kæden har oplevet en stigning i antallet af besøgende på 25 procent i perioden august til oktober sammenlignet med sidste år.

Det har ellers været nogle hårde år for bøfimperiet, der har måttet lukke flere restauranter, og stifteren, Palle Skov Jensen, er helt ude af restaurantkæden.

