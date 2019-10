Nye ejere: Jensens Bøfhus var to minutter fra konkurs

Den kendte fynske bøfhuskæde er i gang med en såkaldt turnaround, der skal stå sin prøve, når kæden kommer med regnskab i foråret. Foreløbig holder man kursen.

Men for bare 12 måneder siden var kæden tæt på at måtte kaste håndklædet i ringen. Det fortæller de nye aktionærer i den fynske bøfhuskæde nu til TV 2/Fyn. For første gang fortæller de to ejere, hvorfor de reddede de kendte kæde fra konkurs.

Vi var to minutter fra at melde virksomheden konkurs Hans Bøgh-Sørensen, medejer Jensens Bøfhus

En konkurs ville have kostet 1000 ansatte jobbet.

- Som så mange gange, når man går i gang med en turnaround, så er der bare flere problemer end man lige tror. Når en virksomhed er på vej ned, kommer der bare mange negative overraskelser. Vi var to minutter fra at melde virksomheden konkurs, fortæller Hans Bøgh-Sørensen.

Han er til daglig indehaver af Orifarm, Nordeuropas største parallelimportør af medicin.

Kamp for lokale job

I dag repræsenterer han og Torben Østergaard Nielsen, der ejer Bunker Holding i Middelfart, de otte nye ejere i bestyrelsen i Jensens Bøfhus.

- For mig var det et spørgsmål om de lokale arbejdspladser og så var der følelser i det. Jeg har tilbragt mange timer på Jensens Bøfhus med min familie. At kunne fortsætte med at få en god bøf til en fornuftig pris, var noget, der var værd at redde, siger Hans Bøgh Sørensen til TV 2/Fyn.

De øvrige ejere er robot-investoren Enrico Krog Iversen, Georg og Dorthe Gundersen fra tobaks-dynastiet Orlik, advokat Jørn Bonnesen, Steen Haustrup fra Plus Pack og de knap så kendte René Søgaard Larsen og Jørgen Lindegaard Hjorth.

I efteråret 2018 skød de cirka 40 millioner kroner ind i kæden i en redningsaktion.

Siden er yderligere 40-45 millioner kroner investeret i kæden, der i dag tæller 23 restauranter – under halvdelen af det antal, der var i kædens storhedstid.

På vej mod overskud

Målet er at følge den transformation kæden er i gang med – med ny direktør, ny bestyrelsesformand og nye ejere og i et dansk restaurationsmarked, hvor det vrimler med konkurrenter og billige bøffer.

Ifølge de nye ejere er man godt på vej mod overskud. De penge, de oprindelige skød ind i Jensens Bøfhus har de givet afkald på ved at konvertere pengene til aktiekapital.

Samtidig lykkedes det Torben Østergaard Nielsen at lægge arm med kædens bankforbindelse, SEB Bank, der eftergav gæld på 132 millioner kroner.

Bagslag med kamp mod fiskerestaurant

Op til overtagelsen i 2018 have kæden tabt næsten 300 millioner kroner. Renomeet var flosset og konkurrencen på bøfmarkedet hård.

- De slæber rundt på nogle dårlige sager. Der var historien om Jensens Fiskehus, hvor man forsøgte at stoppe en meget lille og ubetydelig restaurant ved at slæbe restauranten i retten. Det gav bagslag hos den ganske almindelige dansker, der er deres kundesegment. Samtidig har man haft sure smileys og halvdårlig kvalitet, siger Søren Askegaard, der er professor på Syddansk Universitet på Institut for Marketing og Management.

For bare tre uger siden fik kædens restaurant i hovedsædet i Læssøegade en bøde på 10.000 kroner på grund af dårlig hygiejne, men de nye ejere mener dog, at man er på rette vej.

- Vi skal finde ind til kernen igen. Vi skal være et sted, hvor familien kommer og får en god oplevelse. For så fortæller man det jo videre til andre, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Konkurrence fra streetfood

Der er imidlertid kraftig konkurrence på netop det marked, hvor Jensens Bøfhus driver forretning.

- Man skal nok forsøge at holde fast i børnefamilierne. Tidligere har man nok også haft en del unge, der kunne komme billigt ud at spise, men her mærker man konkurrencen fra street-food og andre outlets. Der er lidt "altmodisch" over et bøfhus, siger Søren Askegaard.

Han peger på, at der også er en grøn bølge og at oksekød ikke er ”on trend”.

- Samtidig er trenden, at det skal være god kvalitet, og der skal være mindre på tallerkenen, siger Søren Askegaard.

Torben Østergaard Nielsen mener dog fortsat, at der er et marked for en god bøf.

- Det er fint med vegetarbøffer, men vi er også nødt til at følge markedet og efterspørgslen. Vi har dog også udmærkede salatbarer, spareribs og kylling, siger Torben Østergaard Nielsen.

Ny kampagne

Ud over de 23 restauranter ejer de nye ejere også en fabrik i Struer, hvor der nu er blevet investeret i et nyt produktsortiment, og hvor man blandt andet har hjemtaget sous-vide produktion fra Polen.

Senere i denne uge kommer en ny reklamekampagne for kæden, der skal få flere til at spise i kædens butikker.

Kampagnen hedder ”Tid til at være sammen”, og der er også ny beklædning på vej til de ansatte.

Indtil videre ser det ud til, at Jensens Bøfhus er tæt på at nå i mål.

- Hvis ikke vi bliver ramt af en ”vejsidebombe”, kommer vi ud med sorte tal før skat, siger Torben Østergaard Nielsen til TV 2/Fyn.

- Ja, og det vil være en betydelig forbedring fra 2018, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Jensens Food Group havde godt nok havde et overskud på 55 millioner kroner før skat i 2018, men det skyldes alene, at SEB Bank eftergav gæld på 132 millioner kroner.

