Børns Vilkår: Tal med børn om, hvem de taler med online

Mirjam Westh mener desuden, at forældre har et stort ansvar for at holde øje med, hvordan børn færdes på sociale medier.



- Jeg synes, de voksne, der er blandt børn og unge generelt skal vise interesse for at tale med deres børn og unge om, hvem er det, de taler med på sociale medier: ”Hvad er det for nogle samtaler, I har?” Start gerne med det, der er sjovt: ”Hvad er det, der er rart og hyggeligt for dig ved at være på sociale medier i de relationer, du er i dér”, siger Mirjam Westh og fortsætter,

- Men også gerne spørge: ”Ved du egentlig, hvad du skal gøre, hvis nogen siger noget til dig, du ikke synes er rart, hvis der sker et eller andet, hvor du bliver i tvivl om, hvad er det her for noget? Hvordan skal jeg reagere på det?” Så børn og unge ved, der er en åbenhed hos de voksne, de er omkring.