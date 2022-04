Jesper Nielsen mister endnu et job efter forsøg på køb af nøgenbilleder af 17-årig

- Jeg er så ubeskriveligt flov og skamfuld over mine handlinger. Jeg ved, at jeg med mine handlinger har skuffet og svigtet manges tillid til mig, og at det vil tage tid at vinde den tilbage.

- Jeg vil gerne give min oprigtige undskyldning til alle, der nu får sorger og besvær over mine handlinger.

Trækker sig også fra byrådet

Jesper Nielsen skriver desuden i sit opslag, at han også har skrevet til borgmesteren, hvor han beder om at trække sig fra byrådet i Nyborg.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få fat i Jesper Nielsen.

På Nordfyn fortsætter sommerens forestilling som planlagt. Bestyrelsen vil inden længe offentliggøre, hvem der tager over som instruktør i stedet for Jesper Nielsen.

“Skammerens datter” kan ses fra 5. til 15. juli ved Otterup Hallen.