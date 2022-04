Udskammes efter at stå frem i krænkelsessag: - Det vil altid være de voksnes ansvar

Den får ikke for lidt i kommentarsporet på Facebook, efter at to 17-årige piger stod frem og fortalte om, hvordan den socialdemokratiske byrådspolitiker Jesper Nielsen blandt andet har forsøgt at købe nøgenbilleder af en af pigerne.

Mange roser pigerne for at stå frem, men der er også kommentarer i den helt anden grøft. Her bliver pigerne nemlig beskyldt for selv at være skyld i deres oplevelser med Jesper Nielsen – såkaldt victim blaming.

- Victim blaming er, når et offer oplever at blive blamet (beskyldt red.) af nogen de kender eller nogen de ikke kender. De får lagt en skyld over på sig, som de ikke er del i, forklarer Mirjam Westh, der er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår.