Jesper er besat af Pokémon: Nu skal han forsøge at blive verdensmester - igen

I hænderne holder han pokalen, der blev vundet efter en intens finale mod en amerikansk modstander. Den forestiller den gule Pokémon Pikachu, der står på en sort søjle med en lille guldpokal i hænderne. Den står normalt nøje placeret i en glasmontre på hans værelse, omringet af plakater og andet pokémon-merchandise.



Mere end bare et verdensmesterskab

Udover at kunne kalde sig verdensmester for anden gang, håber Jesper Eriksen at kunne lukke munden på nogle af dem, der har set skævt til ham og hans alternative hobby.

Han fortæller nemlig, at Pokémon ofte bliver set som et kortspil kun for børn, og folk derfor kigger på ham som en mærkelig mand, der spiller børnespil.

- Hvis der kommer et trofæ mere, er der rigtig mange, der kan få lov til at tænke over, hvad de har sagt til mig før i tiden. Det er helt sikkert, nikker Jesper Eriksen med et selvtilfreds smil.

2022 Pokémon World Championships foregår fra torsdag d. 18 august til søndag d. 21 august.

Det er ikke kun Pokémon fynboerne dyster i. I Svendborg blev der i weekenden konkurreret i at lave den mest imponerende maveplasker.