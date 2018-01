Jesper smagte på Food Market: - Man skal være kræsen, hvis man ikke kan spise her

Først kom Storms Pakhus på havnen i Odense, og kort efter fulgte Arkaden Food Market, som nu har eksisteret i en god måned. Vi fulgte med odenseanske Jesper Kampp Holm på sin første tur gennem madmarkedet.

Der er godt gang i de mange forskellige madboder i Arkaden. Også selvom det er en helt almindelig tirsdag eftermiddag i januar.

Man skal godt nok være kræsen, hvis man ikke kan finde noget herinde, som man kan lide Jesper Kampp Holm, Odense

Jesper Kampp Holm fra Odense finder vej til Bulko - en koreansk restaurant.

- Jeg aner ikke noget om koreansk mad, så jeg skal have et eller andet, som jeg bliver mæt af, afslører han over for kvinden bag disken.

- Jeg har aldrig prøvet koreansk mad før, så det er det oplagte valg på sådan et sted her og komme ud for at prøve noget nyt, lyder argumentet fra Jesper Kampp Holm.

Jesper Kampp Holm bliver guidet gennem valgmulighederne i Bulko Foto: Ken Petersen

Arkaden Food Market åbnede i december. Lige nu er der 26 forskellige boder at vælge imellem. Ejeren bag Arkaden Food Market er godt tilfreds med den første måned.

- Vi er rigtig glade, og vi er rigtige tilfredse. Så status herfra er perfekt. Vi kunne ikke have ønsket os en bedre åbning, siger Jacob Christer Larsen.

Altså den der fermerteret kål...

Jesper Kampp Holm er ved at have tygget sig gennem sit livs første koreanske måltid.

Vi kæmper selvfølgelig om de samme gæster, men jeg tror, at der er plads til os begge to Jacob Christer Larsen, ejer, Arkaden Food Market

- Det smagte rigtig godt. Det må jeg sige. Men jeg må ærligt indrømme, at den fermerteret kål er en smagsoplevelse, men nok ikke noget, som jeg vil vende tilbage til, griner han.

Selvom det andet street food sted, Storms Pakhus, også åbnede med stor succes, så tror ejeren bag Arkaden Food Market på, at der er plads til to i en by som Odense.

- Det er to forskellige koncepter. Vi kæmper selvfølgelig om de samme gæster, men jeg tror, at der er plads til os begge to, siger Jacob Christer Larsen.

Hvad spiser naboen?

Jesper Kampp Holm er blevet ret glad for konceptet med at spise sammen med vildt fremmed mennesker.

Tapas.... Foto: Ken Petersen

- Det er genialt. Det er jo også et godt samtaleemne. Hvad har du bestilt? Hvorfor det? Og hvad er dine erfaringer? Og alle kan jo få efter, hvad hjertet begærer. Man skal godt nok være kræsen, hvis man ikke kan finde noget herinde, som man kan lide, lyder det fra Jesper Kampp Holm.

Lige nu står 12 restauratører på venteliste til en plads i Arkaden Food Market.