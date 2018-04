Jim Lyngvild udstiller kjoler i Naturama

Naturama udstiller 25 kjoler lavet af Jim Lyngvild.

Den 39-årige reality-stjerne, designer, forfatter, modekommentator og modeskaber m.m., Jim Lyngvild rykker ind i Naturama i Svendborg.

Her vil der fra 18. april og frem til 25. november blive udsstillet en række af hans kjoler.

Kjolerne er skabt over dyre-temaer, og formår "at sætte spot på overdådige naturmaterialer samt vise dem i et nyt lys", skriver Naturama i en pressemeddelelse.

Udstillingen vil bestå af 25 kreationer, som ifølge pressemeddelelsen "skaber en spektakulær sammenhæng, der sætter skub i fantasien og oplevelsen af sammenhængen mellem dyr og mennesker."

