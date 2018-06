Jim Lyngvild tager Folkemøde-moden under kærlig behandling

Ingen undslap Jim Lyngvilds skarpe øje, da han gæstede TV 2-Regionernes scene for at fortælle om moden på Folkemødet 2018. Stilen er blevet mere afslappet, men nogle skiller sig stadig ud, fortalte han.

Jim Lyngvild er kendt i hele Danmark for sine skarpe holdninger - blandt andet inden for design og mode. Derfor var den fynske vikingeborg-ejer inviteret op på TV 2-regionernes scene for at fortælle om moden på Folkemødet.

- Jeg har næsten været på Folkemødet alle år og jeg synes, stilen er blevet mere afslappet, indledte designeren.

De kan sagtens være farvekoordinerede fra toppen og ned, men skoene er sgu aldrig særligt kønne. Jim Lyngvild, designer

- Man er ikke så politisk grupperet længere. Tidligere skulle man kræftpetervæltemig vise, at man var Venligboer med så meget rav og uld, det var muligt. Nu er der mere en afslappet stemning om, at vi alle sammen er lige.

Jim Lyngvild havde fået til opgave at tage billeder af mode, der sprang ham i øjnene. Det bød blandt andet på eksempler på moden blandt den gængse Folkemøde-deltager, men især DJØF'ere og politikere fik en kærlig omgang.

Landets kommende statsminister

Især DJØF-folkene med tasker over skulderen har fanget Jim Lyngvilds blik.

- Det er en helt speciel type. De er kendetegnet ved at være meget pænt klædt. Pæn buks, pæn skjorte og en lille taske over skulderen med meget vigtige papirer, for de er så vigtige, så vigtige. De bærer chefernes taler og regneark og madpakker og hvad der ellers er, forklarer Jim Lyngvild.

Men selvom man kan more sig over moden blandt DJØF'erne, skal man ikke tage munden for fuld, mente Lyngvild.

- Det er helt klart, at der blandt den der horde af helt, helt unge DJØF-typer, der er vores kommende statsminister. Der skal nok være en af dem fra Venstres Ungdom eller Konservativ Ungdom, der ender med at blive landets statsminister en gang, så man skal ikke skue hunden på hårerne.

Jim Lyngvild har selv været blandt oplægsholderne på Folkemødet, deltaget i flere debatter og tilbragt tid med flere politikere mens mødet har stået på.

Politikere på løbeture

Også politikerne fik en omgang af Lyngvild, der mente, at især sko-stilen ofte er helt ved siden af.

- De kan sagtens være farvekoordinerede fra toppen og ned, men skoene er sgu aldrig særligt kønne. De skal nemlig rende fra det ene arrangement til det andet, og så handler det om at have godt fodtøj på, forklarede Lyngvild.

Han havde især moret sig over, at de fleste politikere virkede til at være enige om at starte dagen på Bornholm med en løbetur.

- Det er noget af det mest grinagtige. Horden af mennesker, der synes, de skal ud og løbe. I guder, hvor er der mange semikendte politikere og djøf-typer, der skal ned og løbe gennem Algade, og man kan bare se, at de ikke er vant til det. De står helt bevidst og strækker ud op ad det ene og det andet, så man virkelig kan se, hvor energiske de er, uddybede designeren akkompagneret af latter fra publikum.

