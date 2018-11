Johan får hands-on på Fremtidsfabrikken

Teori møder praksis.

Sådan kan tirsdagens arrangement på Fremtidsfabrikken i Svendborg bedst beskrives. Det mener i hvert fald maskinmesterstuderende Johan Søgaard Hoff, der selv deltog:

- Det var et møde imellem praktikerne og teoretikerne. Det var rigtig spændende at opleve, siger han.

Fremtidsfabrikken slog tirsdag morgen dørene op til elever fra SIMAC og virksomheden Bauritec, der specialiserer sig i at reducere vandmodstand på sejlbåde.

Johan Søgaard Hoff er særlig glad for, at han som maskinemesterstuderende får mulighed for hands-on.

- Man får hands-on. Så man får en praktisk og teknisk tilgang, som kendetegner maskinmesteren, fortæller Johan Søgaard Hoff.

Løser udfordring

I fællesskab skulle de to parter finde løsningen på en teknisk udfordring, som arrangøreren ShareFifty5 havde leveret til dagens arrangement. Arrangøren håber, at tirsdagens event kan åbne de unges øjne.

- Når man brainstormer på nye idéer, så er det rigtig vigtigt, at man ikke har alt for mange slør for øjnene og begrænsninger, men at man ser muligheder og følger nogle veje, der er utraditionelle. Det kan der komme rigtig spændende ting ud af, understreger Charlotte K. Flugt, der er projektleder hos ShareFifty5.

Arrangementet var en del af Iværksætter Festival 2018, der fortsætter resten af ugen.