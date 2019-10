Fynsk brændstofeventyr kan være på vej: Johan har kokassen klar

Kokasser, biogas og et smart anlæg.

Nogenlunde sådan lyder opskriften på et muligt fynsk brændstofeventyr, der skal forvandle biogas til flybrændstof.

Det vækker glæde hos Johan Bebe, der er landmand på Fyn og storproducent af blandt andet kokasser, som kan blive til biogas.

- Det er fedt, at forskere og politikere kan få øjnene op for, at vi har en ressource her til at lave noget brændstof, forklarer han.

Tirsdag præsenterede SDU-forskeren Henrik Wenzel sammen med et forskerhold en rapport, der beskriver, hvordan man kan producere grøn jetbrændstof på Fyn.

- Vi kan lave morgendagens flybrændstof. Vi kan faktisk starte allerede nu, og vi kan lave det til en fornuftig pris, understregede han ved gårsdagens pressemøde.

Processen tager organisk materiale som eksempelvis afføringen fra Johan Bebes køer og omdanner den via flere trin til jetbrændstof, der er klimaneutralt.

Der findes allerede klimaneutralt brændstof, men det er op til fire gange så dyrt som konventionelt flybrændstof. Det nye klimavenlige brændstof vil ifølge forskerne kun blive en smule dyrere end traditionelt jetbrændstof.

Illustrationen viser, hvordan man kan producere grøn jetbrændstof via den såkaldte Fischer-Tropsch-process Foto: NISA / NIRAS / SDU

Støtte fra flere fronter

Det er ikke kun landmænd som Johan Bebe, der glæder sig over rapporten og dens resultater.

Klar om få år Allerede i 2025 kan det første anlæg står klar på Fyn. Det vil koste tre milliarder kroner og vil kunne dække ti procent af det samlede danske forbrug af jetbrændstof.

Hos Skandinaviens største flyselskab, SAS, holder man øje med udviklingen.

- Vi ser med stor interesse på projektet og rapporten, forklarer Simon Pauck Hansen, der er koncerndirektør hos SAS i Danmark.

SAS har allerede iværksat en række initaitiver for at mindske sin CO2-udledning. Ifølge EU står flytrafikken for tre procent af EU's samlede udledninger af drivhusgasser.

- Vi er villige til at støtte modenheden ved netop sådan et projekt, siger direktøren fra SAS.

Flyselskabet er sammen med en række andre virksomheder gået sammen om en uafhængig klimafond, der årligt skal genere 250-300 millioner kroner til mere bæredygtig transport og omstilling i luftfarten mod CO2-neutrale flyrejser.

Fynske Nature Energy er Danmarks største producent af biogas. Den fynske virksomhed har været med til at finansiere rapporten. Derfor håber direktøren, at dens konklusioner kan realiseres.

- Vi skal nok levere biogassen, men vi skal måske have lidt hjælp fra regeringen, folketinget og vores partnere, lyder det fra Ole Hvelplund, der er administrerende direktør i Nature Energy.

I Folketinget forhandler man i disse dage en ny klimalov.

- Der skal sætte nogle penge af - også til mere videreudvikling. Når man sidder ved forhandlinger er det godt, at man kan pege på nogle rapporter, som er med til at vise vejen, mener Erling Bonnesen fra Venstre, der er partiet miljøordfører.