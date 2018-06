John og Henrik til Dacia-træf: Vi vinker til hinanden på vejene

Udsolgt Dacia-træf på Egeskov Slot for helt særlige bilentusiaster. Der er et særligt bånd mellem ejerne, fortæller de.

5.000 mennesker fra hele landet mødtes søndag på Egeskov til et atypisk biltræf.

Her er det ikke kærlighed til motorlarm og høj fart, men derimod kører alle gæsterne i en fornuftig bil - en såkaldt Dacia.

- Folk, der kører rundt i sådan en, vinker til hinanden, selv om de ikke kender hinanden, siger Henrik Jakobsen fra Viborg.

- Da vi købte den, sagde de til os, at når man mødte folk i en Dacia, skulle man vinke til hinanden. Det gjorde jeg den første måned. Der vinkede jeg til alle, jeg kom forbi. De syntes sikkert, det var åndssvagt, men det var meget sjovt, forklarer Dacia-ejeren.

Derfor skal du vælge Dacia

Han mener, at en Dacia, der er ejet af Renault, er en bil, hvor du kan få kvalitet for små penge.

- Hvis man kan nøjes med fem år gammel teknik, får du en bil til halv pris af, hvad den koster i de “kendte” mærker. Jeg vil gerne have en bil med automatgear. Det har jeg ikke råd til, hvis der skal stå Renault på den, men det har jeg råd til i den her, siger Henrik Jakobsen og peger på sin Dacia, han viser stolt frem på pladsen.

På Dacia-træffet har Henrik Jakobsen mødt en anden Dacia-ejer. De kendte ikke hinanden i forvejen, men her har de mulighed for at diskutere det nye og populære bilmærke i Danmark.

- Det beviser, hvor mange vi er i Danmark, der kan lide de biler. Det er dejligt, vi kan samle 5.000 mennesker her. Det er imponerende, siger John Madsen, der er kørt fra Sønderjylland til Egeskov for at deltage i træffet.

Det er femte år i træk, at Dacia Picnic afholdes på Egeskov Slot. Arrangementet var udsolgt.

