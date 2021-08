Smidt ud af Venstre: Johnny Killerup fortsætter kampen for en plads i byrådet

Hos Konservative i Odense står man ikke klar med åbne arme til at tage imod den tidligere Venstre-kandidat.

- Vi har lavet en fantastisk god liste, som vi både er glade og stolte over, og man går ikke lige fra at være liberalist til at være konservativ på en nat. Så han kommer ikke til at stille op for os til kommunalvalget i november, siger Lars Bendix, der er formand for Konservative i Odense.

Det er heller ikke muligt at stille op for partiet Nye Borgerlige. Ifølge partiets regler, skal man have været medlem i mindst fire måneder, førend man kan stille op til et valg. Det har Johnny Killerup ikke været, så den mulighed er ikke til stede.

Spidskandidat vil ikke vige pladsen

Hos Liberal Alliance i Odense siger formand Jannie Ringtved, at de diskuterer muligheden for at tage imod Johnny Killerup, men spørgsmålet er ikke diskuteret færdigt. Den nuværende spidskandidat for Liberal Alliance, Gustav Aakerlund, er dog ikke klar til at vige pladsen som spidskandidat til kommunalvalget i november.

- Vi har endnu ikke talt med Johnny Killerup, men hvis han gerne vil tale med os, må han jo give os et kald. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal vige pladsen som spidkandidat for Johnny Killerup, siger Gustav Aakerlund.

Eksklusion har skabt røre

Eksklusionen af Johnny Killerup har skabt røre i Venstre, og mens partiorganisationen og Lilleholt-støtterne bakker op om eksklusionen, er andre Venstre-folk vrede og rystede over, at den farverige kandidat nu er blevet ekskluderet. En af dem er Flemming Hjort, som har valgt at melde sig ud af partiet på grund af eksklusionen af Johnny Killerup.