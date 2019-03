Ny plan: Jolly og specialøl skal redde fynsk bryggeri

Der skal nye bobler i brusen hos Bryggeriet Vestfyen.

Seneste regnskab viste et underskud på 1,8 millioner kroner før skat, og året før kneb en rød bundlinje sig kun lige op og blev sort.

De økonomiske udfordringer kostede i februar Poul Mark, direktør gennem 16 år, jobbet. Bryggeriet skal i en ny retning, lød meldingen.

Bryggeriet Vestfyen er i gang med at rulle en ny strategi ud. Det skal blive bedre til at sælge sig selv og ikke mindst sine produkter bedre.

Bestyrelsesformand Poul Bertelsen har en klar vision for, hvor bryggeriet er om ti år. I hvert fald økonomisk.

- Hvis jeg bestemmer, så er bryggeriet vokset 30-40 procent, og vi har en bundlinje, som ligger imellem 5 og 10 millioner kroner, siger Poul Bertelsen.

Og hvor skal den vækst komme fra?

- Den skal i høj grad hentes på vores specialøl. Men vi kommer også til at udvikle nye sunde læskedrikke. Det er et voksende marked, som vi gerne vil ind på.

Desuden har bryggeriet store planer om at genoplive og øge salget af Jolly Cola.

Blandet landhandel

Men først et kig ind i forretningen. Bryggeriet Vestfyen er lidt af en blandet landhandel.

40 procent af omsætningen kommer fra såkaldt løntapning af andre firmaers øl og sodavand. Det er for eksempel Coops billig-sodavand og discountproduktet Pokal-øl.

Læs også Tina Kjær kunne ikke modstå de 27,8 centimeter: Nu skal 60-årig genoplives

Nøgleordene er mængde og effektivitet. En aktivitet, som på den ene side lægger en god bund. Men også en aktivitet som bryggeriet økonomisk er bundet til at holde fast i.

- Vi står jo på skuldrene af vores forgængeres beslutninger. De investerede i et stort anlæg, og det kan vi ikke bare holde op med at bruge, siger Poul Bertelsen.

Så er der pilsnerne, der bærer bryggeriets navn. Salget er støt faldende og øllene står i dag for kun 10 procent af omsætningen. Jolly står ligesom øllene for 10 procent af forretningen.

- Vestfyen-øllene fastholder vi selvfølgelig, men det er ikke et fokusområde, siger Poul Bertelsen.

Og endelig er der en voksende mængde specialøl, som efterhånden tegner sig for 40 procent af omsætningen.

Rasmus Damsted Hansen er konstitureret direktør efter Poul Mark og sidder i stolen i hvert fald frem til dette regnskabsår slutter i september.

Han fortæller, at bryggeriet ingen planer har om at skære ned på nogen af de fire forretningsben.

- Vi har en stor produktion, hvor vi løntapper for andre. Den fylder i dag en væsentlig del af vores volume og ikke mindst vores omsætning. Den del af forretningen vil vi rigtig gerne fastholde og i bund og grund også udvikle. Men der hvor vi sætter fokus ind, handler om, at vi på sigt, bliver nødt til at sikre, at vi har vores liv i vores egne hænder ved at drive vores egne brands, siger Rasmus Damsted Hansen.

Jolly skal genoplives

Det er altså to af benene i forretningen, der får væsentligt mere opmærksomhed i fremtiden.

Jolly Colaen skal genoplives og forhåbentlig engang indtage en større plads hos danskerne end den cirka ene procent af markedet, den har i dag.

- Jolly skal vækste, men det præcise tal er for os uvist, som det ser ud lige nu, siger Rasmus Damsted Hansen.

Bryggeriet har netop indgået en sponsoraftale med Odense Esport. Målet er ligesom at introducere Jollyen for den unge generation via gamerne.

Mere fokus på specialøl

Og så skal der skrues op for specialøllene. De færreste ved det måske. Men Assens-bryggeriet står allerede i dag bag fem kendte specialøl. Det er blandt andre Willemoes, Ugly Duck og Frejdal.

- Willemoes er faktisk det andetstørste specialøl-brand i Danmark. Det er vi da stolte af. Men vi skal være bedre til at fortælle det til resten af verden. Det er det, vores strategi handler om. At vi skal blive bedre til at markedsføre og sælge vores brands, siger Poul Bertelsen.

Og med overtagelsen af det konkursramte mikrobryggeri Indslev i september fulgte der yderligere to ølmærker med.

- Indslev er et bryggeri, som vi også tror på kan bidrage til os på den lidt længere bane. Vi tænker, at bryggeriet kan være et udviklingssted for at udvikle endnu mere øl, end vi måske tidligere har gjort.

Læs også Fynsk bryggeridirektør stopper efter gensidig aftale