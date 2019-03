Vindermentalitet: Jonas tænker på alt andet end at vinde konkurrencen

Hvad skal der til for at vinde Carl Nielsen International Competition?

Det har Jonas Lyskjær Frølund et klart svar på: Man skal lade være med kun at fokusere på at måle sig med de andre konkurrencedeltagere.

Følg Carl Nielsen International Competition live

Måske en lidt overraskende pointe i konkurrencen, hvor i alt 72 deltagere i et nådesløst udskilningsløb på ti dage bliver skåret ned til kun tre vindere.

- Jeg tænker i hvert fald mest på andre ting, end at jeg skal måles op mod nogle andre. På den måde bliver resultatet bare en bonus. Man skal have det sjovt, og jeg tror ikke, det bliver lige så sjovt, hvis man kun fokuserer på at vinde, siger den 22-årige musiker, som er en blandt 24 udvalgte til at dyste på klarinet.

Læs også Liveblog: Følg Carl Nielsen International Competition

Jonas Lyskjær Frølunds pointe får opbakning fra TV 2/Fyns Carl Nielsen-studie, hvor pianist og musikformidler Ole Kiilerich og musikchef Finn Schumacker fra Odense Symfoniorkester kommenterer musikkonkurrencens første dag.

Du kan se diskussionen om vindermentaliteten øverst i denne artikel.