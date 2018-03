Jorden er giftig: Flere tusinde fynske grunde er forurenede

Ingen gulerødder og grønkål i jorden. Jorden er giftig på flere tusinde fynske grunde. Forureninger der skaber frustration og bekymring for de berørte husejere.

Jorden er giftig - en yndet børneleg i sandkasser og på legepladser, men også den skinbarlige virkelighed i tusindvis af kubikmeter jord i private haver og henlagte grunde overalt på Fyn.

Fakta * På 2.131 grunde på Fyn er der mistanke om forurening, der skal undersøges nærmere

* På 1.762 grunde er der allerede konstateret forurening, der skal tages hånd om

* På 250 grunde er der konstateret forurening og mistanke om yderligere forurening

I alt er 4.143 grunde på Fyn i forureningssøgelyset hos Region Syddanmark, der står for undersøgelser, håndtering og oprensninger af forurenede grunde.

Frustration større end økonomi

Opgaven med at tage hånd om den forurenede, fynske jord ligger hos Region Syddanmark. En opgave, der først forventes håndteret om 50 år.

- Det er et område, hvor borgernes forundring og frustration er højere, end de midler, der er afsat, lyder det fra Jørn Lehmann Petersen, der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Og en opgave, der bliver løst ud fra klare prioriteringer:

* Forurening, der truer drikkevand

* Forurening, der truer indeklima i beboelse i forhold til sundhedsrisiko

* Forurening, der truer overfladevand og natur og forurening, hvor der er kontaktrisiko.

Bundet til hus og hjem

Den skarpe prioritering betyder blandt andet, at familien Hofstedt Klastrup i Ferritslev må vente i op til 30 år på at få undersøgt deres forurenede grund yderligere.

- Jeg har forståelse for, at regionen er nødt til at prioritere opgaverne, men det er bare rigtig ærgerligt for de familier, der sidder som os, for vi er jo ikke de eneste, der har købt et hus og ikke kan komme af med det igen, siger Per Hofstedt Klastrup til TV 2/ Fyn.

Undersøgelser af jorden i familiens forhave viser, at der er nikkel i overfladejorden samt kraftigt indhold af nikkel i krybekælderen.

Og det er blevet en situation, der frustrerer det unge par meget.

- Det er da træls at tænke på, at man jo egentlig ikke skal i kontakt med jorden og sådan noget, og vi kan jo heller ikke gøre noget ved stuen i forhold til gulvet. Vi kan ikke tage brædderne op, for så skal man ansøge kommunen om lov, siger Per Hofstedt Klastrup.

