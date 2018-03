Jorden er giftig: Her er de 25 største jordforureninger

25 af Region Syddanmarks 48 største jordforureninger ligger på Fyn. Få overblikket i kortet.

Jorden er giftig flere steder på Fyn. Det er den blandt andet i Per og Signe Hofstedt Klastrups forhave i Ferritslev, men endnu værre er den 25 andre steder på Fyn.

Her er jorden så forurenet, at Region Syddanmark vurderer, at det vil koste minimum ti millioner kroner per grund at få ryddet op. Jordforureningerne behøver ikke være sundhedsskadelige, fordi de er dyre at rense op, understreger Region Syddanmark.

Vi har samlet de største jordforureninger i kortet herunder.

Forstå kortet

I kortet er forureningerne vist med sagsnummeret fra regionen, adressen og virksomhedens navn.

Alle 25 jordforureninger er kategoriseret som V2. Det vil sige, at der er påvist jordforurening.

I Odense S er en virksomhed både V1 og V2-stemplet. Det betyder, at der er dokumentation for forurening, men at jorden måske er yderligere forurenet (V1).

Under punktet "indsats 2017" kan man se, hvor langt regionen er i sagen. Drift betyder, at oprydningen er i gang, og at forureningen ikke spreder sig. Monit er en forkortelse for "monitering", der betyder, at jorden overvåges ved prøver. VU er en forkortelse for "videregående undersøgelse". Det betyder, at regionen er i gang med forureningens omfang og risiko nærmere.

En milliard kroner

Der er i alt 48 store jordforureninger i Region Syddanmark. Sagerne betragtes som store, hvis udgifterne til oprydningen forventes at overstige ti millioner kroner per grund.

Mange af de fynske forurenede grunde ligger i "områder med særlige drikkevandsinteresser" eller i "områder med drikkevandsinteresser". Oprydningen af jordforureninger, der truer drikkevandet, prioriteres højest og forventes at ville koste 300 millioner kroner. I forvejen har amterne brugt 315 kroner på oprydningen frem til deres ophævelse i 2006.

I alt vil det koste knap en milliard kroner i fremtidige udgifter at rydde alle de 44 store jordforureninger op.