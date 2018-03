Jorden er giftig hos Per og Signe

I 2011 køber Per og Signe Hofstedt Klastrup et hus i Ferritslev. Fire år senere får de konstateret jordforurening i forhaven og i krybekælderen under stuegulvet.

Dyrk ikke kartofler og gulerødder i forhaven, og undgå at gå indenfor med jord og støv under støvlerne.

Sådan lyder anbefalingerne fra Region Syddanmark til Per og Signe Hofstedt Klastrup i Ferritslev.

Deres forhave og krybekælderen under deres stue er forurenet, og Region Syddanmark, der står bag de indledende forureningsundersøgelser, fraråder parret at dyrke grøntsager og undgå direkte hudkontakt med den forurenede jord.

Nikkel i jorden

Undersøgelser af jorden i forhaven viser, at der er nikkel i overfladejorden samt kraftigt indhold af nikkel i krybekælderen.

En situation, der frustrerer det unge par.

- Det er da træls at tænke på, at man jo egentlig ikke skal i kontakt med jorden og sådan noget, og vi kan jo heller ikke gøre noget ved stuen i forhold til gulvet. Vi kan ikke tage brædderne op, for så skal man ansøge kommunen om lov, siger Per Hofstedt Klastrup.

Ingen mistanke om forurening, da de køber hus

Per og Signe Hofstedt Klastrup køber huset i Ferritslev i 2011. På det tidspunkt får de at vide, at der ikke er mistanke om forurening på grunden.

Tre år senere er de i banken for at låne penge til et nyt fyr. Nu vurderer Region Syddanmark, at matriklen muligvis er forurenet.

I 2015 bliver grunden undersøgt nærmere og får konstateret en jordforurening, der kan have betydning for hus og have eller som skal undersøges nærmere.

Breve kommer aldrig frem

Allerede i 2011 får Region Sydddanmark mistanke, at der er forurening på Per og Signes Hofstedt Klastrups grund.

Men brevene fra regionen når aldrig frem til parret, og derfor hører parret først om mistanken om forureningen tre år senere.

- Vi har vel været gennem alle stadier af følelser. Lige fra frustration til vrede til at være ked af det. Jeg har grædt og tænkt, nu går jeg fra hus og hjem. Man når ligesom hele vejen igennem, siger Signe Hofstedt Klastrup.

Bundet til huset

- Vi er jo stavnsbundet - for at bruge et meget gammelt udtryk - til vores hus lige nu, siger Per Hofstedt Klasrup

Og på nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til, at stavnsbåndet på huset i Ferritslev bliver løsnet de næste mange år.

4.143 sager om jordforurening på Fyn ligger lige nu på bordet i Region Syddanmark, og familien Hofstedt Klastrups sag ligger langt fra toppen af bunken.

- Jeg har forståelse for, at regionen er nødt til at prioritere opgaverne, men det er bare rigtig ærgerligt for de familier, der sidder som os, for vi er jo ikke de eneste, der har købt et hus og ikke kan komme af med det igen, siger Per Hofstedt Klastrup.

Er jorden i din have fyldt med tungmetaller eller gamle rensevæsker?

