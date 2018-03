Jorden er giftig - pengene er små

Der er 4.143 forurenede grunde på Fyn, som Region Syddanmark skal tage hånd om. Men de har kun 70 millioner kroner til alle de forureningssager, der er i regionen.

4.143 grunde på Fyn er enten under mistanke for at være forurenet eller har fået konstateret forurening på grunden.

En opgave, der skal tages hånd om og som ligger på bordet hos Region Syddanmark.

I alt har Region Syddanmark 70 millioner kroner til at håndtere de mange forureningssager i hele regionen. Et beløb, der slet ikke stemmer overens med opgavens omfang.

Læs også Jorden er giftig hos Per og Signe

Oprydning på én grund = 10 mio. kroner

- Vi har sammenlagt omkring 10.000 grunde, som vi regner med er forurenet. Og til fysisk oprydning har vi omkring 10-20 millioner kroner om året, siger Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Han nævner et eksempel på en grund i Jylland, hvor der er ryddet op efter en jordforurening, som kostede næsten 10 millioner kroner.

Læs også Jorden er giftig: Her er de 25 største jordforureninger

Registrerer for at beskytte drikkevand

Jørn Lehmann Petersen mener dog, at man skal blive ved med at registrere de forurende grunde.

00:17 Jørn Lehmann Petersen, der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, fortæller, at de primært registrerer de forurenede grunde for at beskytte drikkevandet. Luk video

- Vi registrerer dem jo primært for at beskytte drikkevandet og for at få en oversigt over, hvor der er forurening henne, så man ikke flytter jord fra en forurenet grund hen til et sted, hvor der er en ren grund, siger Jørn Lehmann Petersen.

PRIORITERINGER * Forurening, der truer drikkevand

* Forurening, der truer indeklima i beboelse i forhold til sundhedsrisiko

* Forurening, der truer overfladevand og natur og forurening, hvor der er kontaktrisiko.

Se hele interviewet med Jørn Lehmann Petersen her under:

04:06 I alt er 4.143 grunde på Fyn i forureningssøgelyset hos Region Syddanmark, der har opgaven med at rydde op. Men opgaven er stor, og pengene er små. Formand for Miljøvalget i regionen, Jørgen Lehman Pedersen, besøgte vores studie og kommenterede på sagen. Luk video

TV 2/Fyn sætter i denne uge fokus på jordforurening i temaet Jorden er Giftig. Skriv til os med tips og historier på tip@tv2fyn.dk