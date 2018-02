Brøler: Journalist fik tilsendt 751 cpr-numre ved en fejl

En menneskelig fejl er skyld i, at en journalist modtog cpr-numre på borgere i Assens Kommune.

En intern mail med 751 cpr-numre og tilhørende navne og gps-koordinater, som en medarbejder skulle videresende til tre kolleger på rådhuset, blev ved fejl tirsdag formiddag sendt til en journalist fra Avisen Kommunen.

Det skriver Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen drejer den fejlsendte mail, som indeholdt to Excel-filer, sig om en opgørelse fra Fynbus over kørsler med kommunens borgere i januar.

- Det er naturligvis dybt beklageligt, at medarbejderen får sendt mailen med de personfølsomme oplysninger til en forkert modtager, siger sekretariatschef Lene Wilhøft i pressemeddelelsen.

Lene Wilhøft forklarer, at medarbejderen modtog en mail sendt via sikker post fra Fynbus. Ved videresendelsen af mailen til tre kolleger, får medarbejderen brugt en forkert mailadresse.

Brev på vej til de berørte borgere

Ifølge Lene Wilhøft kan borgerne i Assens Kommune fortsat kan have tillid til, at kommunen forvalter personfølsomme oplysninger korrekt:

- Det er en brandærgerlig, men også enkeltstående hændelse. Det er desværre sådan noget, der kan ske, når vi som mennesker betjener computere, siger Lene Wilhøft.

Kommunen sender et brev ud via E-boks til de berørte borgere, og vil gennemgå arbejdsgangene grundigt.

- It-sikkerhed er noget, vi har stort fokus på i organisationen. Derfor vil vi også kigge på, om der er andre sikkerhedstiltag, der skal sættes i værk. Vi gør naturligvis alt for at forhindre, at noget lignende sker, siger Lene Wilhøft.

Sket før

Ifølge Fyens.dk har medarbejdere i Assens Kommune flere gange tidligere kommet til at dele personlige oplysninger med offentligheden.

Tilbage i 2010 afslørede DR Fyn, at tre medarbejdere fra en institution i Assens fik offentliggjort deres cpr-numre på en dagsorden. Et år senere blev Fyens Stiftstidende bekendt med, at en drengs navn og cpr-nummer lå på de åbne postlister på kommunens hjemmeside. I 2013 blev det opdaget, at cpr-numrene på syv tidligere og nuværende ansatte på Lærkeskolen i Rørup i flere år havde ligget offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside, og senest i 2016 lå en borgers cpr-nummer offentligt tilgængeligt på Assens Kommunes hjemmeside i en uge.

Det var journalisten selv, der henvendte sig til Assens Kommune og gjorde opmærksom på fejlen. Efter aftale med kommunen, har journalisten efterfølgende bekræftet, at mailen er slettet.

Ifølge Kommunen.dk er Datatilsynet og It-Politisk Forening enige om, at den uheldige mailudsendelse betyder, at Assens Kommune har overtrådt sikkerhedsbestemmelserne i persondataloven.