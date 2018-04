Journalistisk satsning: Hun skal sælge Nyborg til hele landet

Lone Mørup skal øge Nyborgs synlighed i hele landet.

Kendskabet til de gode historier i Nyborg skal ud over kommunegrænsen.

Derfor ansætter Nyborg Kommune nu Lone Mørup til på et mere strategisk plan at sælge de gode sider af Nyborg.

Som en naturlig konsekvens af de store internationale projekter Nyborg Kommune har i gang eksempelvis omkring Nyborg Slot, og den øgede fokus på bosætning og turisme, har kommunen valgt at satse på en mere målrettet kommunikation mod hele landet, oplyser Nyborg Kommune.

- Vi er sikre på, vi har et stort uudnyttet potentiale af gode historier, og nu er vores mål at råbe det så højt, at alle i landet kan høre det, oplyser borgmester Kenneth Muhs om tankerne bag ansættelsen af en journalist, der har som hovedopgave at øge Nyborg Kommunes synlighed i det danske mediebillede.

Lone Mørup har de sidste 10 år drevet egen kommunikations- og fundraisingvirksomhed, er bosiddende i byen, og har som tilflytter helt naturligt en mere spørgende tilgang til, hvordan kommunen agerer i forhold til at råbe op og gøre opmærksom på de gode historier, hedder det i et nyhedsopslag fra kommunen.

Lone Mørup er tilknyttet direktionen.