Jubel i 6.A: Elever blandt de bedste i Danmark til at lave mad

Ørstedskolen på Langeland har nogle elever, der er blandt de bedste i Danmark til at lave mad i et skolekøkken.

Der var jubel i sjette klasse på Ørstedskolen i Rudkøbing, da de fik at vide, at de er blandt Danmarks bedste i et skolekøkken.

- Vi reagerede rigtig voldsomt, og vi kunne næsten ikke falde til ro igen. Vi havde knoklet så hårdt for at komme med, og vi havde virkelig håbet på det, siger Phillip Vonsild, der går i 6.A på Ørstedskolen.

Hans klasse skal repræsentere Fyn og øerne, når der er danmarksmesterskabet i madkundskab den 20. marts på Kold College i Odense.

Lærer: Eleverne tør smage på nye ting

Eleverne fra Langeland skal dyste mod ni andre skoleklasser om titlen som danmarksmestre i madkundskab.

- Det er rigtig fedt, fordi vi har kæmpet hårdt, fortæller Phillip Vonsild, der efter det hårde arbejde i køkkenet har fundet af, at han gerne vil være kok, når han bliver voksen.

Temaet i årets mesterskab er konservering af køkkenhaven. Phillips lærer i madkundskab, Per Juel, synes, det er et spændende emne.

- Når man arbejder med konservering, kan man ændre smagen markant, siger Per Juel.

- Vi har haft nogle rigtig gode oplevelser med elever, der har turde smage på nogle ting, som de måske ikke ville have gjort normalt, fortæller madkundskabslæreren fra Ørstedskolen.

Når de nye danmarksmestre skal findes 20. marts, er det tv-vært Timm Vladimir fra DR-programmet Den store bagedyst, der er vært.