Jubel på Ærø: Færger og busser sætter rekord

Både færger og busser kan notere et massivt passagertal i juli.

Juli blev en måned der meget vel vil indgå i historiebøgerne på Ærø.

Ærøfærgerne kan nemlig notere et rekordstort antal passagerer.

Således overførte færgerne M/S Ærøskøbing og M/S Marstal ikke færre end 87.650 passagerer mellem Ærøskøbing og Svendborg.

Det er det højeste antal passagerer der nogensinde er registreret, oplyser færgeselskabets direktør, Keld Møller.

- Og det er til de høje priser, noterer Kel Møller med tilfredshed.

Tilfredsheden har ikke noget med prisen at gøre. Tilfredsheden ligger i, at juli er den eneste måned på året, der ikke er omfattet det såkaldte "landevejsprincip", som betyder, at en overfart med ekstraordinært statstilskud koster nogenlunde det samme som, hvis strækningen blev tilbagelagt i bil.

I 2013 tog cirka 78.000 passagerer i juli den smukke tur mellem de to havnebyer og sidste år var tallet 81.000.

Også talt på år til dato har de to færger vind i sejlene. Der har således været 381.000 passagerer indtil videre i år. På samme tidspunkt i 2017 var tallet 363.000.

- Det er højsæson. Det er det danske sommervejr. Og Ærø er fyldt godt op, siger Keld Møller, som også kan måle successen på øens gratis busser:

- De betyder jo, at folk ikke behøver, at tage bilen med over.

En håndholdt tælling viser, at der alene i uge 29 er transporteret 10.298 passagerer - både turister og ø-borgere - på den gratis rundtur: Ærøskøbing - Marstal - Søby. I snit betyder det at 88 passagerer er hoppet af og på busserne på hver tur, oplyser Keld Møller.

