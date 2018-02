Judy Glosted bliver sanger i Fede Finn og Funny Boyz

Judy Glosted og Fede Finn og Funny Boyz arbejder med nyt materiale der skal munde ud i en ny cd.

Fynske Judy Glosted springer ud som dansktopsanger. Hun bliver det nye og eneste kvindelige islæt i det populære band Fede Finn og Funny Boyz.

Hun er netop blevet 57 år, og var i en årrække sprechstallmeister hos det nu lukkede Cirkus Benneweis, hvor hun stoppede i 2014.

Judy Glosted er vokset op med en mor som var cirkusartist, en far der var musiker og søsteren Betty som er skuesspiller. Hun har selv haft rejst landet rundt og underholdt med sang og musik, revy og cabaret - så at være i rampelyset er ikke nyt for hende.

Veninde gjorde det

Det var dog en veninde, som fik idéen med at skabe kontakt til Lennart Johannesen, som er manden bag Fede Finn og Funny Boyz.

Bandet stod nemlig og manglede en kvindelig sanger, og nu er Judy Glosted i gang med, at gøre klar til at gå på scenen for alvor til april.

- Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er selvfølgelig nervøs, for det er en lidt anden boldgade end jeg kommer fra. Men man kan jo sige, at det er fra det ene cirkus til et andet cirkus, siger Judy Glosted, og ser frem til den nye udfordring:

- Jeg glæder mig til at komme ud i hele Danmark og lave en fest. Det er jo det de kan. Det er folkeligt og det er festligt og det er fornøjeligt, så jeg glæder mig rigtig meget at være med til det, siger Judy Glosted.

På vej i studiet

Hun fortæller desuden, at der skal skrives nye sange til hende, og at bandet skal en tur i studiet for at indspille en ny cd.

Se hele interviewet med Judy Glosted herunder.

Den tidligere sprechstallmeister hos det nu lukkede Cirkus Benneweis, fynske Judy Glosted, springer ud som dansktopsanger i bandet Fede Finn og Funny Boyz.

