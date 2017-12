Julefrokost for udsatte med overskudsmad fra Netto

Selv om de fleste nok har spist alt for meget her i juledagene, så er butikkerne langt fra tømt for julemad. For at den ikke skal gå til spilde, har Netto doneret sine datovarer til Kirkens Korshær, som anden juledag bød på julefrokost for ensomme og socialt udsatte i Svendborg.

Anden juledag damper gryderne i køkkenet hos Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg. Svendborg er en blandt en række byer i Danmark, hvor Netto donerer overskudsmad til Kirkens Korshær.

Maden, der ellers ville overskride sidste salgsdato, bliver forvandlet til en lækker julefrokost af kokken Thomas Skovsmose-Falck fra Hotel Stella Maris.

- I dag har vi selvfølgelig and. Det er jo julefrokost. Vi har fiskefrikadeller, og vi har høns i asparges, siger Thomas Skovmose-Falck.

Læs også 61 pakker under juletræet: Efterskole samler ind til socialt udsatte

Sammen med en række frivillige fra Kirkens Korshær er han mødt op i varmestuen for at lave julefokost til socialt udsatte og ensomme.

- Jeg synes, det kunne være rart at hjælpe nogle andre mennesker, nu hvor jeg selv har haft en dejlig jul, siger Thomas Skovmose-Falck.

Julen varer længe som enlig

En af dem, der nyder godt af overskudsmaden fra Netto, er Gert Jørgensen fra Svendborg, der mener, at julen godt kan føles lidt lang, når man bare er sig selv.

- Enten har man familie, og så er det rigtig fedt, når det er jul. Eller også har man ikke nogen familie, og så er julen altså lang, siger Gert Jørgensen.

Netto donerer

Over 100 Netto-butikker har landet over tilmeldt sig til at donere overskudsmadtil varmestuer i julen.

Overskudsmaden, som Netto donerer, består af friske råvarer, som enten vil overskride sidste salgsdato på grund af julens mange lukkedage, eller som er blevet lettere beskadiget under transporten.

- Vi deltog også i julen sidste år, derfor var vi ikke et sekund i tvivl, da hovedkontoret spurgte, om vi ville hjælpe med overskudsmad til julefrokosten. Projektet er i sin grundessens positivt. Vi gør noget ved madspild, og vi hjælper lokale, som har behov for hjælp i julen, siger Tejs Berg Assendrup, butikschef hos Netto i Svendborg.

- Jeg synes, det er rigtig godt, men jeg synes måske, at maden skal deles ud til nogle flere, for vi har jo fået så vi kunne lave mad til 500 personer. Og det er rigtig meget. Så jeg kunne ønske, at maden ville kunne komme nogle flere til gavn, siger Dorte Schiller, der er daglig leder i Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg.

Taknemmelig for mad, tid og overskud

Til dagens julefrokost er der kommet 30 mennesker, og Gert Jørgensen er taknemmelig for de mange frivilliges tid og overskud:

- Jeg synes, at det er flot, at der er nogen, der er kommet og har lavet mad og gidet at bruge deres anden juledag på det. Det betyder, at jeg har et sted at gå hen. Et sted at møde andre mennesker, siger han.