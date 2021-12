Se julegudstjenesten fra Odense Domkirke hjemme i stuen

Trods corona - eller måske netop derfor - forventer Tine Lindhardt alligevel, at fynboerne har lyst til at høre juleevangeliet - enten i kirken eller hjemme fra sofaen.



- Det er det håb og den glæde, der kommer til verden julenat. En glæde, som smitter og tager os med. Vi ved kun alt for godt, at der er meget andet, der kan smitte, og som kan tage håb og glæde fra os, så alt bliver mørkt. Men julenat kommer glæden til os som et lys i mørket. Det tændes for os, uanset hvem vi er, hvor vi er, og også uanset om vi synes, vi er klar til det eller ej. Det giver os håb og styrke til at leve, også når vi synes det er svært, fortæller biskoppen.