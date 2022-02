Historisk julemarked står over for "væsentlige forandringer"

Og det anser By- og Kulturforvaltningen som en væsentlig udfordring i forhold til at videreføre et julemarked i den velkendte skala i H.C. Andersen Kvarteret, og der må forventes væsentlige forandringer.



- Man kan ikke forvente, at et julemarked, der får markant færre penge, kan være på samme niveau, siger Søren Windell og fastslår, at han fortsat ser julemarkedet være en del af decemberhyggen i Odense.

- Det er en juleglæde, som alle har mulighed for at deltage i. Hvis familier ikke har så mange midler, så kan man stadig komme ud og få oplevelser sammen.

Stor konkurrence

Flere julemarkeder er poppet op rundt på Fyn de seneste år, f.eks. i Odense Zoo og på Egeskov Slot. Til forskel fra det historiske marked i Odenses gamle bydel bliver der taget entre hos de andre steder, hvilket gør en stor forskel for økonomien.

- Det kræver, at vi bruger penge, som de andre aktører får fra f.eks. entre, og dem har vi ikke. Så der ligger et politisk ansvar i at sørge for, at vi kan blive ved med at have et godt julemarked og samtidig ikke udvander markedet, siger by- og kulturrådmanden og understreger, at der er en smertegrænse i forhold til økonomien.