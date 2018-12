Juletilbud med hilsen fra helt særlige voksne

Den slidte kost er kommet på arbejde. Hurtigt, støvende og ikke helt i lige baner gør den og dens ejermand en indsats for at få grangrene, stumper af snor og andet affald samlet i en stak midt på butikkens gulv.

Indtil arbejdet pludselig stopper, og mand og kost forsvinder ud på gågaden i det centrale Odense for at give en kommentar til en forbipasserende. Ikke alt er, som det normalt ville være under den slags arbejde. Og det er præcis sådan, som det må og skal være.

Læs også Fremover vil varmestuen også være åben om søndagen

- Jeg håber da, at der der kommer kunder, der måske ikke lige har set på vinduerne, at butikken er bemandet af personale fra Odenseværkstederne og Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud.

- Forstået på den måde, at der kan opstå et spændende møde mellem vores søde personale og kunderne, siger Trine Steffensen, som er værkstedsassistent hos Odenseværkstederne.

De fleste af genstandene i butikken bære mærkatet Foto: Preben Dahl

Vi er på hjørnet af Smedestræde og Sankt Anne Gade. Her, i en tøjbutik der har stået tom i flere år, er der torsdag, fredag og lørdag til og med den 22. december "pop-up butik" med varer lavet af udviklingshæmmede fra Odenseværkstederne og brugere af Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud i Odense.

Varer lavet af brugerne

- Der vil hele tiden være personale bestående af brugerne, altså de udviklingshæmmede, og så vil en fra personalet være i baggrunden, hvis der er brug for det. Men de er altså erfarne i at stå i butik, for det har de gjort længe i Odenseværkstedernes butik.

At der netop nu kommer en midlertidig butik med varer bestående af alt fra puder, keramik, julepynt og til glaskunst, er ikke tilfældigt.

Læs også Drejeligt Teater: Største kulisse nogensinde bliver bygget på havnen

- Vi er ved at samle flere af afdelingerne på Rytterkasernen, hvor vi har officiel åbning sidst i januar. Så var det ældre- og handicaprådmand Søren Windell, (Kons.), fik den ide med butikken.

- Den passer fint ind i vores strategi om, at vores borgere skal blive en ligeværdig og integreret del af bymidten, fortæller Kristian Viskum, der er Rehabiliteringsleder for Odenseværkstederne.

De dagligt 487 tilknyttede udviklingshæmmede er ikke alle tilknyttet produktionen af varer til butikken, ligesom kun en lille del er at finde i butikkerne.

- Der er vel en 10-15 stykker, der har med butikken at gøre, mens der er 45-50 personer, der laver de forskellige varer, tilføjer Kristian Viskum.

Åbning mødt med spænding

Butikken deles med CSD Odense, Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud. De to forskellige tilbud har ikke tidligere haft særlig stor berøring med hinanden, men det får de afprøvet via butikken i bymidten.

- Det er faktisk sjovt. Mens vi har gået og gjort klar til åbningen, er der kommet mange mennesker for at se, hvem vi er, og hvad vi gør. De fortæller, at her har stået tomt længe. Og så er de ellers spændte på at se, hvad vi har at tilbyde, siger Trine Steffensen med et smil.

Butikken ligger de næste tre uger på hjørnet af Smedestræde og Sankt Anne Gade i det centrale Odense. Foto: Preben Dahl