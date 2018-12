Igen, igen: Juletræet i Ringe overlevede ikke december

Den var gal sidste år. I år var den gal igen.

I Ringe har juletræet på kirkepladsen ikke fået lov at stå december ud. Sidste år blev det allerede savet over i starten af december, og i år fik det lov at holde helt ind til den 25. december, men så gik den heller ikke længere.

Foto: Sara Fuglsig

Ringe Handelsstandsforening frygtede, at juletræsfældningen ville ske igen i år, så derfor havde de forstærket juletræet med stålstænger, så det var mere besværligt at save over.

Man skulle to meter op, for at save det over. Men det lykkedes altså alligevel nogle juletræs-hadende personer at skære træet over, og ødelægge julefreden på kirkepladsen i Ringe.

Nu overvejer handelsstandsforeningen, hvad de kan gøre for at bevare julefreden næste år.

Her ligger træet ned foran kirken, selvom det burde stå 12 meter højt. Foto: Sara Fuglsig

- Et eller andet føler vi, at vi bør gøre, for at det kan få lov at stå i julen til næste år, siger formanden for Ringe Handelsstandsforeningen Jesper Larsen.

Træet er toppen af et endnu større træ og er i alt 12 meter højt. Jesper Larsen vurderer, at træet med transport og lysopsætninge har kostet omkring 15.000 kroner.

- Vi gør så meget, og bruger så mange penge på at have en flot julesmykket by, og at det ikke kan have lov at stå i fred, det er rystende, siger Jesper Larsen.

Beboerne ærger sig

TV 2/Fyn talte med nogle af Ringes beboere i gaden, da vi var forbi fredag eftermiddag. Træet har ligget der siden i tirsdags.

- Jeg synes bare, det er sørgeligt, at der er nogen, der har lyst til at ødelægge det for andre, siger Hans Buch Rasmussen.

- Jeg synes, det er noget svineri, det er andet år nu. Der må jo være nogen, der ved noget om det, siger Ib Pilgaard.

- Nå, det er ikke noget, jeg gider at hidse mig op over og lave en sag ud af. Det er måske også lidt ærgerligt, at man kommer til det punkt, hvor man bare siger nå, men det sker bare så tit. Denne gang var det et juletræ, andre gange er det noget andet. Det er smadderærgerligt hver eneste gang, siger Vivi Brass

Juletræ uanset hvad

Træet bliver liggende nytåret over, til når der alligevel skal fjernes resten af juleudsmykningen fra byen. Til næste år overvejer handelsstandsforeningen, hvad de kan gøre, for at forebygge endnu en juleødelæggende fældning. Stålstængerne til at beskytte træet var tydeligvis ikke forhindrende nok.

- Nu begynder vi at overveje, hvad man kan gøre. Vi overvejer, om vi kan få tilladelse til at overvåge området. Det er så op til politiet eller en dommer at afgøre, om vi må det, siger Jesper Larsen.

Men på trods af at julefreden endnu et år er blevet ødelagt, og det 12 meter høje træ til 15.000 kroner atter engang ligger ned, så kommer der et juletræ igen næste år.

- Der skal et juletræ op, det kommer der hvert år, uanset hvad, siger Jesper Larsen.