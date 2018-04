Julie vil ruske i forskerne: Borgere får direkte indflydelse

18 fynboer er klar til at blande sig i debatten, når afstemningen om en million forskningskroner i Et Sundere Fyn går igang

Julie Kubsch læser idræt på SDU og er en af de 18 borgere, der har tilmeldt sig panelet. Hun mener, der er for stor afstand mellem den enkelte borger og det, lægerne forsker i.

- Jeg håber at komme tættere på forskerne og tættere på den her proces om, hvordan forskerne tager stilling men også at forstå hele processen bag studierne.

Jeg kom selv til en læge, der sagde "der mangler forskning på området". Så har man virkelig lyst til at ruske i forskerne og sige: helt ærligt, vi mangler noget hjælp her! Julie Kubsch, deltager i borgerpanelet

Hun stod selv i en situation, hvor der manglede forskning. Efter en ulykke for halvandet år siden fik hun hjernerystelse. Men lægerne vidste ikke, hvordan de skulle give hende den bedste behandling og manglede viden om, hvad der skulle ske.

Panelet består af mennesker med vidt forskellige baggrunde fra studerende til sygeplejersker, en tidligere slagteriarbejder og en rådgivende ingeniør fra sygehusbranchen. Det er første gang et borgerpanel bliver en del af debatten i Et Sundere Fyn.

- Der er en god fordeling mellem mænd og kvinder, unge som ældre – og i det hele taget har borgerpanelet forskellige baggrunde og erfaringer. Det betyder, at borgerpanelet er repræsentativt for den fynske befolkning. Panelet kan udtrykke, hvordan borgerne har det med sundhed, forskning og prioritering af sundhedsforskning, siger Anne Kathrine Overgaard, som er en af projektlederne fra SDU.

Ligesom de andre deltagere er Julie Kubsch klar til at sende en SMS med sin stemme, når afstemningen åbner søndag kl 19.45. Der bliver fire forskningsprojekter at stemme om, og hun forventer at få en større indsigt i, hvad forskning er. Men også nogle gode diskussioner i flokken af forskellige mennesker.

- Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad jeg som borger kan påvirke forskningen med. Læger har ikke den indsigt, vi har. De er ikke i den hverdag, vi er i, siger hun.

18 borgere med vidt forskellig alder og baggrund har tilmeldt sig borgerpanelet, hvor de skal diskutere sundhed og prioritering af sundhedsforskning Foto: Flemming Ellegaard

Panelet følger Et Sundere Fyn, som løber fra 15. april til 23. april. De er med til at stemme om, hvilket af fire forskningsprojekter, som skal vinde en million kroner. Når afstemningen slutter og vinderen skal modtage prisen i Cortex Park den 23. april, skal panelet deltage i debatten.

-Borgerpanelet er vigtigt i forhold til at få konkrete udsagn fra borgerne og for at få en god dialog med borgerne. Borgerpanelet er med til at sikre en bred debat og en udvikling af Et sundere Fyn.

- Borgerpanelet er en slags fynboernes stemme, som kan sætte ord på nogle af de tanker, som de fynske borgere har om netop sundhed, forskning og prioritering af sundhedsforskning . De er med til at korte afstande mellem borger og forskning, mener Anne Kathrine Overgaard.

-Det er noget nyt der er startet, nu repræsenterer vi resten af Fyn. Jeg synes, det er superfedt og Citizen Science er en superspændende proces, siger Julie Kubsch.