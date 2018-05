Juryen har talt: Ti fynske fællesskaber nomineret til pris

Ti vidt forskellige fællesskaber er med i opløbet om at blive årets mest fantastiske fællesskab og vinde 150.000 kroner.

Den fynske jury har vurderet og voteret og er nu klar med en nominering i TV 2-regionernes konkurrence "Fantastiske Fællesskaber".

Speedway, cirkus, kønsidentitet, brandmænd og cheerleaders. Konkurrencen hylder alt det, som danskerne har og løfter sammen - og det er ikke så lidt i den fynske region.

Mere end 150 ansøgninger er blevet sendt til TV 2/Fyn til bedømmelse, og juryen har nu nomineret ti fynske fællesskaber. Det betyder, at de er udtaget til konkurrencen om at blive årets "fantastiske fællesskab" og vinde den regionale fælleskabspris på 50.000 kroner - og samtidig få muligheden for at gå videre til landsfinalen, hvor prisen er 100.000 kroner oveni.

DE NOMINEREDE ER: Bagenkop ALTID i bevægelse Cirkus Flik-Flak Frivilliggruppen i Tvillingegårdens Venner Lambda MG&BK United Ringes Brandmænds Aktivitetsklub SDU Vikings Cheerleaders Strynø Kulturhus Tommerup Motocross og Speedway Club We enjoy Vollsmose

Nominerede og jury

Engagement og mangfoldighed er gennemgående i de mange ansøgninger, og følgende fynske fællesskaber er nu blevet nomineret:

Bag konkurrencen og fællesskabsprisen står Danmarks otte TV 2-regioner, Tuborgfondet og Lokale- og Anlægsfonden.

TV 2/Fyns jury består af Anja Følleslev, musiker, studenterhusleder og "Årets Fynbo", Søren Jakobsen, projektleder, foreningskonsulent og viceinspektør på Aarupskolen, Anne Marie Skov, direktør, Tuborgfondet, Esben Danielsen, direktør, Lokale- og Anlægsfonden, og Rikke Bekker, redaktions- og udviklingschef, TV 2/Fyn.

I løbet af de næste måneder vil der blive produceret små portrætfilm af alle de nominerede fællesskaber, og i september kan alle seere og brugere stemme via sms på deres favorit på tv2fyn.dk.

Vinderen offentliggøres på "Frivillig Fredag" den 28. september. Herefter bliver der åbnet op for en landsdækkende afstemning blandt de otte finalister fra alle landets regioner.