Jysk-fynsk energi: Minus på 241 millioner til Ewii

Et underskud på 241 millioner kroner blev resultatet af det første år med Lars Bjørn Bonderup ved roret i den jysk-fynske energikoncern Ewii.

Han afløste Knud Steen Larsen, der forlod koncenren efter længere tids tubulens i sommeren 2017.

Ifølge ledelsesberetningen er det oprydning i underskudgivende datterselskaber, der primært har kostet på negativsiden.

Dels via nedskrivninger og frasolgte selskaber.

Nedskrivninger, tab og hensættelser for ophørte og frasolgte selskaber udgør i 2018-regnskabet et minus på 127 mio. kroner.

Oveni udgifterne til oprydning har Ewii Invest-selskaberne tabt 125 millioner kroner på aktie- og obligationsbeholdninger er i 2018-regnskabe

Derudover har hensættelser til to konkurser i kundekredsen kostet 7 millioner kroner.

- Regnskabet er ikke tilfredsstillende. Ewii har fået en blodtud. Oprydningen efter en turbulent periode i koncernens historie er nu afsluttet, og vi kan kigge fremad. Vi har så mange gode tiltag i gang i kølvandet på lancering af vores ny strategi, at det nu handler om at få lagt historien bag os, siger administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn til Energiwatch.

Blandt de frasolgte selskaber er Ewiis aktiviteter i mobility (el-scootere, red.), telemedicin, brændselsceller og vvs.

Forventningerne til regnskabet for 2019 lyder på et beskedent positivt resultat, fordi koncernen budgetterer med omkostninger til understøttelse af den nye strategi, som Ewii lancerede sidste år med titlen "Én digitalt integreret multiforsyning" med fokus på udviklingen af fremtidens fibersamfund og de store udfordringer elnettet står over for i takt med elektrificering af samfundet. Også miljøfremmede stoffer i vandet fylder i Ewii, hedder det i regnskabsmeddelelsen:

Ewiii har fortsat en solid egenkapital på over fire milliarder kroner, hvilket svarer til en soliditet i den pæne ende på 44 procent.

Selskabet har i 2019 investeret 242 millioner kroner inden for forskellige anlægsområder.