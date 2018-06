Jysk Fynske Medier fyrer fem på redaktionerne

Den ventede sparerunde i Jysk Fynske Medier kommer til at berøre 33 redaktionelle medarbejdere, der enten stopper eller bliver flyttet til andre stillinger. Det fortæller Mediawatch.

Fyringsrunden i mediekoncernen Jysk Fynske Medier, der står bag de to fynske dagblade Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, blev ikke så omfattende som først frygtet.

I maj meddelte Jysk Fynske Mediers ledelse, at koncernen skal spare 90 millioner kroner. Og 18 millioner af dem skulle findes ved afskedigelse af redaktionelle medarbejdere.

Det var derfor frygtet, at det ville komme til at berøre helt op mod 35 stillinger.

Læs også 90 journalister forsvundet: Dele af spareplan i Jysk Fynske Medier offentliggøres

Efter forhandlinger mellem tillidsfolk og ledelsen i mediekoncernen er fem redaktionelle medarbejdere torsdag morgen blevet afskediget, og samtidig har otte fået en frivillig fratrædelse, mens 20 flyttes til andre stillinger i koncernen.

Det skriver mediawatch.dk.

- Redaktionen skulle spare 18 mio. kr., og omregner man det til stillinger, vil det i runde tal være 35-36 stillinger. Det er vi slet ikke nået op på. Vi er lykkedes med at finde besparelser andre steder og har haft et godt samarbejde med tillidsfolkene om at finde løsninger, siger administrerende chefredaktør hos Jysk Fynske Medier, Peter Orry, til mediawatch.

Chefredaktøren fortæller, at tre af de fem afskedigelser berører deltidsansatte. Han forklarer videre, at koncernen vil samle 13 webredigerende i et nyt fælles livecenter, som Jysk Fynske Medier vil oprette i Horsens.

Læs også Avis-ledelse: Højst ti mand skal afskediges på redaktionerne