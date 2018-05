Jysk Fynske Medier skal spare 90 millioner

Jysk Fynske Medier står over for endnu en sparerunde. Denne gang skal der spares 90 millioner kroner.

Fredag har Jysk Fynske Medier meldt ud, at koncernen skal spare 90 millioner kroner. Det svarer til nedskæringer på fem procent af koncernens omkostninger.

Grunden til sparerunden skal ifølge administrerende direktør Jesper Rosener findes i den ugunstige udvikling på dagbladenes og ugeavisernes annoncemarked. Sådan skriver Fyens Stiftstidende.

Det er blot et par år siden, at Jysk Fynske Medier var ude i en anden sparerunde. I 2016 skulle koncernen spare hele 140 millioner kroner, hvor 36 af dem alene skulle spares på redaktionen.

Besparelserne er ikke langt ude i fremtiden - faktisk skal spareplanen iværksættes hurtigst muligt. Forhandlingerne om, hvor og hvordan der skal spares de 90 millioner kroner, går allerede i gang den 6. juni. Koncernen regner med at have en klar plan færdig den 21. juni.

Læs også Fyringer: Jysk Fynske Medier skal spare 140 millioner

Fra effektiviseringer til sparerunde

Det er dog ikke mange uger siden, at Jesper Rosener udtalte til TV 2/Fyn, at han ikke regnede med, at der ville blive sparet i den nærmeste fremtid.

- Det er rigtigt, at branchen kræver effektiviseringer. At sige, at vi ikke kommer i sparerunder, det kan jeg ikke love, men jeg tror ikke på det. Men effektiviseringer er en del af vores dagligdag, sagde den administrerende direktør den 3. maj 2018.

00:15 Jesper Rosener sagde den 3. maj, at der ikke var nye sparingsrunder på vej i Jysk Fynske Medier. Luk video

Selvom det hele hurtigt kan komme til at lyde som en stor sparekniv, så slår Jysk Fynske Mediers administrerende direktør fast, at spareplanen skal være med til at skabe en bedre økonomi på længere sigt.

På trods af udmeldingen om sparerunde tror Jesper Rosener stadig på et overskud i 2018:

- Det er fortsat et mål, at 2018 skal resultere i et overskud på 10 millioner kroner, siger han til Fyens Stiftstidende fredag.

Læs også Westergård: Det er det rette tidspunkt