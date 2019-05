Jyske propeller redder fynsk elfærge

Nu går der ikke lang tid, før Ærøfærgen Ellen igen er klar til en sejltur i det fynske efter begge færgens sidepropeller brændte sammen under en testsejlads.

- Det er vi alle sammen så glade for, siger Trine Heinemann, der er projektkoordinator på elfærgeprojektet i Ærø Kommune til TV 2/Fyn.

Vi kunne heldigvis bruge deres propeller. Og dem har vi så overtaget, mod at de fik lovning på nogle nye fra Danfoss, når de skal bruge dem selv. Trine Heinemann, projektkoordinator på elfærgeprojektet i Ærø Kommune

Redningen - eller nærmere redningsfærgen - blev konkurrenten på strækningen, ÆrøXpressen, der viste sig at have to nye propeller liggende på værftet i Hvidesande i Vestjylland. Propellerne var egentlig købt til deres kommende færge på strækningen mellem Marstal og Rudkøbing.

Men nu har Ærøfærgen Ellen fået lov til at overtage propellerne.

- Man skal passe på med at blæse det her med konkurrenter op til noget, som det egentlig ikke er. Vi har jo alle sammen en fælles interesse, at der sejler færger til Ærø, konstaterer projektkoordinatoren.

El-færgen Ellen Ellen er en elfærge, som Ærø Kommune har arbejdet på siden 2015. Tidligere elfærger kunne sejle tre sømil per opladning, men Ellen kommer til at kunne sejle 22 sømil, før den skal oplades. Skibsdesignet gør, at den skærer igennem vandet - det sparer strøm. Derudover vejer Ellen mindre end normale konventionelle skibe

Fra Vestjylland til Ærø

Tirsdag så det ellers meget sort og tørt ud for elfærgen, der efter en sejlads kunne konstatere, at det ikke blot var den ene af færgens to sidepropeller, som også kaldes thrustere, der var brændt sammen, men faktisk begge to.

- Tirsdag kortsluttede den sidste sidepropel - en thruster. Og vi har brugt meget tid på at finde ud af, hvordan vi lige kunne komme videre med vores planer for Ellen, fortæller Trine Heinemann.

De to sidepropeller, som Ellen nu skal bruge, kommer helt fra Vestjylland. De er fredag ved at blive transporteret til Søbyværftet, hvor der er kaldt ekstra mandskab ind til weekenden, så Ellen kan komme i vandet igen.

Jyske propeller var et match

Før alle kunne glæde sig over, at Ellen kunne komme ud og sejle hurtigt igen, skulle det først undersøges, om Ellen rent faktisk kunne bruge de to jyske propeller.

- Vores værft, Søby Værft, havde fat i dem (værftet i Hvidesande, red.) for at høre, om vi overhovedet kunne bruge de her propeller til vores færge, fortæller Trine Heinemann og fortsætter:

- Vi kunne heldigvis bruge deres propeller. Og dem har vi så overtaget, mod at de fik lovning på nogle nye fra Danfoss, når de skal bruge dem selv.

El-færgen Ellen går allerede mandag i gang med flere søprøver.

