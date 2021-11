Vil have lægehelikopter og sundhedshus: - Vi kan for få penge gøre en kæmpe forskel for børn og unge

- Her vil der samtidig være rigeligt med plads til et specialiseret kommunalt sundhedshus med mulighed for røntgenbilleder, simple scanninger og speciallægekonsultationer.

Det lyder dyrt. Hvordan vil du finansiere det?

- Der er ikke sat konkrete beløb på i udspillet. Det handler om at sætte en retning for fremtidens sundhed i Odense Kommune. Men en stor del af de øvrige forslag i vores sundhedsudspil kan sættes i gang hurtigt. Især den del, der handler om børn og unges trivsel.



- Her er der en lang række lavthængende frugter. Vi kan, hvis byrådet vil, installere CO2- målere i alle kommunens klasseværelser og lufte ud, hver gang systemet giver lyd fra sig. Det vil højst koste et par millioner kroner. Det behøver heller ikke at koste en formue at arbejde for en sund alkoholkultur og en alkoholfri "sidste skoledag"