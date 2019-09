Kabelfejl stopper dele af togdriften på Svendborgbanen

Togdriften er indstillet mellem Svendborg og Stenstrup, og de øvrige tog på Svendborgbanen kan være forsinkede.

Årsagen er en kabelfejl, og mens fejlen udbedres, er togbusser sat ind på ruten. Togbusserne kører både mellem Stenstrup og Svendborg, og direkte fra Svendborg til Ringe.

Læs også Endnu en brand i Nyborg – kolonihavehus helt udbrændt

En væsentlig detalje er dog, at togbusserne ikke standser på Stenstrup Syd Station, da fejlen på signalerne gør, at bommene ved jernbaneoverskæringen ikke kan gå op for øjeblikket.

Det forventes, at togene igen kan køre mellem Stenstrup og Svendborg klokken 14.00.