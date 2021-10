Stor evakueringsøvelse: Efterskoleelever fløj i militærfly henover Fyn

Øvelsen minder om de operationer man for nyligt udførte i Kabul i Afghanistan, hvor man skulle flytte en stor gruppe mennesker fra et sted til et andet.

Det sker i forbindelse med Night Hawk 2021, hvor det danske jægerkorps, frømænd og specialoperationsstyrker fra hele verden mødes for at træne en lang række forskellige discipliner.

Efterskoleelever var med

Ved søndagens øvelse skulle borgere derfor flyves med helikopter fra Nyborg Destilleri til HCA Airport i Beldringe uden for Odense. Her blev de samlet op i transportfly, hvor de cirklede rundt i luften i 20 minutter, før de igen landede i lufthavnen og blev transporteret tilbage til Nyborg.



Alle borgere, der havde lyst til at deltage, havde mulighed for at møde op på dagen.

- Evakueringsøvelser er, ikke mindst i lyset af de seneste hændelser i Afghanistan, mere højaktuel end nogensinde før. Enkelte af de deltagende samarbejdspartnere havde på forhånd valgt at øve den slags opgaver under øvelse Night Hawk, siger Louise Witus Schierup.

Mere realistisk end forventet

At man ikke lykkes med at evakuere 500, men i stedet 473 har fået Specialoperationskommandoen til at beklage på Facebook.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at nogle borgere blev forbigået, men de deltagende specialoperationsstyrker fik et meget realistisk træningsscenarie at agere i, siger vicechef for Specialoperationskommandoen, oberst Poul Ebstrup, i et opslag.