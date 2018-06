Kælekoen Perle er Rasmus' ven: Indtil han spiser hende

Når Det Fynske Dyrskue fredag åbner lågerne for 136. gang, er det med rekordmange børne- og ungeudstillere. Rasmus Vad Jensen og kælekoen Perle stiller op.

- Kom så tøsen.

Rasmus Vad Jensen er 17 år og går på Dalum Landbrugsskole - og så har han en 700 kilo tung kæleko, der er af den franske race blonde d'aquitaine, som er ret sjælden i Danmark.

Den hedder Perle.

- Det er en lille ven. En man snakker med, og så giver den en enorm ro. Hvis man lige er lidt stresset, jamen, så går man en tur med Perle, fortæller Rasmus Vad Jensen.

- Men altså. Hun betyder ikke mere, end at jeg godt kan spise hende, når hun bliver gammel. Det vil jeg sige.

I år stiller han og Perle op i kvægkonkurrencerne på Det Fynske Dyrskue. Derfor er han i disse dage i gang med at træne hende. Han skal lære hende at gå og holde hovedet oppe. Og holde hende ren.

- Vi kan godt træne i en time, hvis hun ikke gider at gå. Så kigger jeg på hende, til hun gider, siger Rasmus Vad Jensen.

Dyrskue siden 1882

Det er 136. gang, at Det Fynske Dyrskue byder inden for til tre dage med masser af dyr og udstillere. I år med ekstra mange børn og unge.

- Det ser rigtig godt ud. I år har vi rekord på vores børnedyrskue. Det er jo fremtidens udstillere, når vi snakker heste. Vi har i år haft ventetid til vores hesteudstilling. Og vi har rigtig mange på kvægudstillingerne, fortæller Gitte Bech, der er dyrskuechef.

Rasmus Vad Jensen træner med Perle frem mod dette års dyrskue.

Det drejer sig ifølge dyrskuechefen om cirka 150 udstillere på børnedyrskuet, og hun skønner, at der vil være omkring 50 unge på det store dyrskue. Et vigtigt antal, for Det Fynske Dyrskues fremtid.

- Det Fynske Dyrskue har ekstisteret i 136 år, så vi håber, at der er 136 år mere tilbage i Det Fynske Dyrskue. Det er meget vigtigt, at den unge generation er med til at føre alle de ting, vi laver på dyrskuet videre, siger hun.

Det handler om tradition og fællesskab

Det Fynske Dyrskue inviterer hvert år alle fynske skolebørn til at komme og opleve dyrskuet. Det kan ifølge Gitte Bech være en af forklaringerne på årets rekord.

- Vi har næsten 10.000 børn på pladsen i løbet af fredagen. Og nogle af børnene kan sagtens tænke, at de gerne selv vil tage deres dyr med. På den måde er vi med til at sørge for, at der er en grobund for udstillere fremadrettet.

En anden forklaring er den mangeårige tradition, Det Fynske Dyrskue bunder i.

- Nogle har oplevet deres forældre være udstillere, og nogle har fulgt med en veninde eller kammerat. Nogle har oplevet dyrskuet som gæst, og har syntes, det så spændende ud, forklarer hun.

For Rasmus Vad Jensen handler det også om, at han gerne vil vise Perle frem.

- Lige siden Perle var lille gik hun med os, hvis hun kunne. Og så syntes vi, at det var en sjov idé at prøve at tage hende med på dyrskue.

Han håber på medaljer, når dyrskuet finder sted den 15., 16. og 17. juni.